Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta

Curs online de Sostenibilitat per a Professionals d'Esdeveniments

Presentació

El curs de Sostenibilitat per a professionals d'esdeveniments ofereix una formació especialitzada per abordar els reptes ambientals, socials, econòmics i de governança del sector dels esdeveniments. A través d'eines pràctiques i d'una metodologia flexible, aprendràs a dissenyar, valorar i gestionar esdeveniments responsables, inclusius i de baix impacte, alhora que crees valor per a les persones, per a les comunitats i per al planeta en línia amb els ODS.

Curs amb un 100 % de descompte

Formació flexible cofinançada per la Unió Europea

Per què és bona idea triar aquest curs?

Amb aquest curs, adquiriràs habilitats pràctiques per gestionar la sostenibilitat al llarg de tot el cicle de vida de l'esdeveniment:

  • Desenvolupat dins del projecte Erasmus+ STEP per cinc socis acadèmics i del sector de quatre països europeus.

  • Aprenentatge flexible i gratuït: classes modulars en línia, estudis de casos reals i proves, amb certificats a cada nivell i 2 crèdits ECTS.

  • Plantejament exhaustiu: carboni, residus, mobilitat, inclusió, accessibilitat, governança, ISO 20121 i CSRD.

  • Experiència docent i en el sector: el curs l'imparteix un equip reconegut a escala internacional format per acadèmics i professionals experts en l'àmbit d'estudis sobre esdeveniments dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

  • Inici

    10 març 2027

  • 100%

    Online

  • 2

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Anglès

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Juntament amb:

Formem part de:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Curs de Sostenibilitat per a Professionals d'Esdeveniments

Programa acadèmic

Programa acadèmic

El curs de Sostenibilitat per a professionals d'esdeveniments equival a 2 crèdits ECTS (un total de 50 hores d'estudi a raó de 25 hores per crèdit) i dura 2 mesos.

Continguts

  • Mòdul 1. Introducció a la sostenibilitat: terminologia, marcs de referència principals (ODS, límits planetaris, 7R) i certificacions o etiquetes per a esdeveniments.

  • Mòdul 2. Sostenibilitat ambiental: gestió de residus, consum d'energia i aigua, materials de construcció d'estands, mobilitat verda, esdeveniments digitals i híbrids i logística.

  • Mòdul 3. Sostenibilitat social i cultural: diversitat, equitat i inclusió (DEI), accessibilitat, participació comunitària, conservació del patrimoni i benestar.

  • Mòdul 4. Sostenibilitat econòmica: pressupostos, rendibilitat de la inversió (ROI), compres responsables (9R), finançament, ajuts i patrocinis verds.

  • Mòdul 5. Governança i pla estratègic: missió i visió de marca, cocreació amb parts interessades, gestió de riscos i alineació normativa.

Programa acadèmic


El curs de Sostenibilitat per a professionals d'esdeveniments equival a 2 crèdits ECTS (un total de 50 hores d'estudi a raó de 25 hores per crèdit) i dura 2 mesos.

Continguts

  • Mòdul 1. Introducció a la sostenibilitat: terminologia, marcs de referència principals (ODS, límits planetaris, 7R) i certificacions o etiquetes per a esdeveniments.

  • Mòdul 2. Sostenibilitat ambiental: gestió de residus, consum d'energia i aigua, materials de construcció d'estands, mobilitat verda, esdeveniments digitals i híbrids i logística.

  • Mòdul 3. Sostenibilitat social i cultural: diversitat, equitat i inclusió (DEI), accessibilitat, participació comunitària, conservació del patrimoni i benestar.

  • Mòdul 4. Sostenibilitat econòmica: pressupostos, rendibilitat de la inversió (ROI), compres responsables (9R), finançament, ajuts i patrocinis verds.

  • Mòdul 5. Governança i pla estratègic: missió i visió de marca, cocreació amb parts interessades, gestió de riscos i alineació normativa.

  • Mòdul 6. Monitoratge, informes i avaluació: sistemes de gestió (ISO 20121, CSRD), mètriques quantitatives i qualitatives i processos de certificació.

  • Mòdul 7. Llegat i valor a llarg termini: avaluació d'impacte general, retorn sobre els objectius (ROO) i estratègies de compensació.

  • Mòdul 8. Comunicació: narrativa d'impacte, eliminació del blanqueig verd i de l'ecosilenci i tècniques d'enquadrament positiu i de persuasió (nudging) per als assistents.
     

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs, adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents:

  • Identificar els marcs de referència de sostenibilitat, les certificacions ambientals i les àrees clau d'impacte (residus, energia, materials i mobilitat) per analitzar l'impacte ambiental de les decisions dins del sector dels esdeveniments.

  • Avaluar l'impacte social, cultural i econòmic dels esdeveniments tenint en compte la diversitat, la inclusió, l'accessibilitat, el benestar comunitari, la identitat cultural i les implicacions de les decisions sobre qüestions econòmiques i de sostenibilitat en diverses parts interessades.

  • Dissenyar plans estratègics i sistemes de monitoratge de la sostenibilitat per a esdeveniments i establir indicadors clau, requisits normatius i processos d'avaluació per prendre decisions i retre comptes a parts interessades.

  • Desenvolupar plans de llegat i estratègies de comunicació transparents per transmetre el valor social, ambiental i econòmic a llarg termini dels esdeveniments.
     

Aquest curs correspon al nivell 7 del marc europeu de qualificacions (MEQ), equivalent a un nivell de postgrau.

Aquest programa no forma part d'un itinerari acadèmic
Curs de Sostenibilitat per a Professionals d'Esdeveniments

Professorat

Direcció del programa

  • Alba Colombo Vilarrasa
    Alba Colombo Vilarrasa
    Catedràtica dels Critical Event Studies i directora del grup de recerca reconegut IdentiCat. Doctora en Ciències Socials, centra la seva recerca en l’anàlisi de festivals i esdeveniments culturals com a espais de representació, participació i reivindicació social i comunitària, especialment en contextos d’incertesa, canvi i tensió. És especialista en gestió estratègica de la cultura, en l’avaluació de l’impacte social dels esdeveniments i en l’estudi de la cultura com a eina de desenvolupament sostenible i cohesió social. Actualment, col·labora amb diverses institucions i xarxes internacionals del sector cultural i acadèmic
Curs de Sostenibilitat per a Professionals d'Esdeveniments

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs se centra en l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat per donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat laboral.

  • Dotar els professionals d'eines pràctiques per calcular i reduir la petjada ecològica i social dels esdeveniments. 

  • Proporcionar criteris de selecció rigorosos per gestionar cadenes de subministrament i proveïdors sostenibles.

  • Oferir formació en matèria de compliment de les normatives governamentals i d'implementació de sistemes de gestió sostenibles, com ara la norma ISO 20121.

  • Promoure la integració d'estratègies de diversitat, equitat i inclusió en totes les etapes de planificació dels esdeveniments.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest curs va adreçat a responsables de projectes d'agències d'esdeveniments, equips executius d'empreses d'organització, responsables de la cadena de valor MICE (càtering, logística, estands, mobilitat), organitzadors de festivals, directius de sostenibilitat empresarial i graduats en gestió cultural o d'esdeveniments.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

  • Normes ambientals

  • Avaluació de l'impacte ambiental

  • Supervisió dels sistemes de gestió ambiental

  • Desenvolupament d'estratègies de comunicació

Aquestes competències clau al mercat laboral s'han definit segons la classificació europea ESCO (habilitats, competències, qualificacions i ocupacions) per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre institucions educatives.

Sortides professionals

Aquest curs complementa i amplia les habilitats dels perfils professionals següents:

  • Directors d'esdeveniments sostenibles i circulars: disseny i execució d'esdeveniments alineats amb els criteris ESG i els ODS.

  • Caps de transició ecològica d'agències d'esdeveniments: assessoria per a clients i coordinació amb proveïdors locals i sostenibles.

  • Assessors en sostenibilitat cultural i turisme MICE: auditories d'impacte, certificacions (ISO 20121) i informes de sostenibilitat.

  • Directius de responsabilitat social i sostenibilitat: en organitzacions de festivals i en departaments d'esdeveniments de grans empreses.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2027.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2026 (CWUR).

Curs de Sostenibilitat per a Professionals d'Esdeveniments

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.
Potencia la teva carrera professional

La formació permanent de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

L'estudiantat que completi satisfactòriament aquest curs rebrà una microcredencial, una certificació amb signatura electrònica que acredita les competències adquirides durant la formació.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable que pots compartir fàcilment amb ocupadors, si cerques feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació realitzada, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • Pots enllaçar-hi fàcilment des del currículum i compartir-la a xarxes socials, com ara LinkedIn.
     

Aquí te'n mostrem un exemple.

A més, l'estudiantat rep la microcredencial a través de la plataforma Europass, la iniciativa de la Comissió Europea per fomentar la mobilitat relacionada amb la feina i l'aprenentatge.

Titulació


L'estudiantat que completi satisfactòriament aquest curs rebrà una microcredencial, una certificació amb signatura electrònica que acredita les competències adquirides durant la formació.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable que pots compartir fàcilment amb ocupadors, si cerques feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació realitzada, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • Pots enllaçar-hi fàcilment des del currículum i compartir-la a xarxes socials, com ara LinkedIn.
     

Aquí te'n mostrem un exemple.

A més, l'estudiantat rep la microcredencial a través de la plataforma Europass, la iniciativa de la Comissió Europea per fomentar la mobilitat relacionada amb la feina i l'aprenentatge.

L'objectiu principal és facilitar la mobilitat geogràfica i millorar l'ocupabilitat, tant al país propi com a tot Europa. Amb aquesta finalitat, la plataforma Europass simplifica la inclusió de les habilitats, les competències i les qualificacions, i ajuda a suprimir les barreres per poder continuar estudiant o treballant en qualsevol país europeu.

Aquí te'n mostrem un exemple.

Aquesta microcredencial et permet obtenir 2 crèdits per a un programa de grau de la UOC.

Curs de Sostenibilitat per a Professionals d'Esdeveniments

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

Curs amb un 100% de descompte Preu
Cofinançat per la Unió Europea
0 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació