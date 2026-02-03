Curs online de Sostenibilitat per a Professionals d'Esdeveniments
Presentació
El curs de Sostenibilitat per a professionals d'esdeveniments ofereix una formació especialitzada per abordar els reptes ambientals, socials, econòmics i de governança del sector dels esdeveniments. A través d'eines pràctiques i d'una metodologia flexible, aprendràs a dissenyar, valorar i gestionar esdeveniments responsables, inclusius i de baix impacte, alhora que crees valor per a les persones, per a les comunitats i per al planeta en línia amb els ODS.
Formació flexible cofinançada per la Unió Europea
Per què és bona idea triar aquest curs?
Amb aquest curs, adquiriràs habilitats pràctiques per gestionar la sostenibilitat al llarg de tot el cicle de vida de l'esdeveniment:
Desenvolupat dins del projecte Erasmus+ STEP per cinc socis acadèmics i del sector de quatre països europeus.
Aprenentatge flexible i gratuït: classes modulars en línia, estudis de casos reals i proves, amb certificats a cada nivell i 2 crèdits ECTS.
Plantejament exhaustiu: carboni, residus, mobilitat, inclusió, accessibilitat, governança, ISO 20121 i CSRD.
Experiència docent i en el sector: el curs l'imparteix un equip reconegut a escala internacional format per acadèmics i professionals experts en l'àmbit d'estudis sobre esdeveniments dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
Desenvolupat dins del projecte Erasmus+ STEP per cinc socis acadèmics i del sector de quatre països europeus.
Aprenentatge flexible i gratuït: classes modulars en línia, estudis de casos reals i proves, amb certificats a cada nivell i 2 crèdits ECTS.
Plantejament exhaustiu: carboni, residus, mobilitat, inclusió, accessibilitat, governança, ISO 20121 i CSRD.
Experiència docent i en el sector: el curs l'imparteix un equip reconegut a escala internacional format per acadèmics i professionals experts en l'àmbit d'estudis sobre esdeveniments dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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