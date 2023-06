Seminario de Derecho penal de las nuevas tecnologías

El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías (TIC) y la difusión de Internet y redes inalámbricas, si por un lado favorecen las relaciones sociales, económicas y jurídicas, por otro lado crean las condiciones porque en el ciberespacio se puedan cometer, de manera totalmente nueva, no solamente delitos tradicionales (injurias online, etc.), sino también nuevos ilícitos contra los derechos y los intereses de terceros (phishing, robo de identidad, spamming, etc.).