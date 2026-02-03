En esta asignatura aprenderás a planear, diseñar y producir un libro impreso, así como estrategias para el diseño de una colección. Trabajarás la selección y combinación tipográfica, y el diseño y maquetación de páginas interiores y cubiertas. Estudiarás macro y microfotografía, y conocerás los materiales para la impresión y la encuadernación.

En esta asignatura se estudian las fases de la edición, desde la recepción del original hasta el cierre, que pretenden garantizar que el texto del autor sea inteligible y quede pulido. Se trabajarán los criterios de edición, la corrección de estilo, la corrección ortotipográfica, y se realizarán prácticas de corrección de pruebas, galeradas y compaginadas.

Este máster consta de diez asignaturas obligatorias de 5 créditos ECTS, más el Trabajo final de máster de 10 créditos ECTS. El máster se cursa en cuatro semestres:

Este máster consta de diez asignaturas obligatorias de 5 créditos ECTS, más el Trabajo final de máster de 10 créditos ECTS. El máster se cursa en cuatro semestres:

1er semestre

Edición y corrección del texto I (5 ECTS)

En esta asignatura se estudian las fases de la edición, desde la recepción del original hasta el cierre, que pretenden garantizar que el texto del autor sea inteligible y quede pulido. Se trabajarán los criterios de edición, la corrección de estilo, la corrección ortotipográfica, y se realizarán prácticas de corrección de pruebas, galeradas y compaginadas.

Diseño de libros y producción editorial (5ECTS)



En esta asignatura aprenderás a planear, diseñar y producir un libro impreso, así como estrategias para el diseño de una colección. Trabajarás la selección y combinación tipográfica, y el diseño y maquetación de páginas interiores y cubiertas. Estudiarás macro y microfotografía, y conocerás los materiales para la impresión y la encuadernación.

Edición en EPUB I (5 ECTS)



En esta asignatura realizarás tu propio proyecto de edición de un libro electrónico, en el formato EPUB. Comprenderás las bases técnicas que sustentan la edición digital y adquirirás el conocimiento básico de los lenguajes de edición HTML y CSS. Aprenderás a trabajar con software de calidad y en formatos libres, y comprenderás cómo realizar la transición hacia la indexación total y la web semántica. El curso tiene por objetivo habilitarte para construir y editar libros digitales completos, en el formato estándar y con todas las garantías de calidad técnica.

2º semestre

Edición en EPUB II (5 ECTS)

En esta la asignatura se aplican, en un flujo de trabajo real, los conocimientos técnicos adquiridos en Edición en EPUB I, poniendo especial atención en el flujo de trabajo editorial y los eslabones de la cadena de realización de libros electrónicos. Ello te capacitará para crear un EPUB desde cero, atendiendo a todas las particularidades que los lenguajes técnicos piden.

Dispositivos y modelos de negocio (5 ECTS)

En esta asignatura estudiarás las características y evolución de las principales plataformas, dispositivos y modelos de negocio de ebooks y audiolibros existentes en la actualidad. Hablaremos sobre el mercado y el perfil del lector digital; analizaremos los modelos de venta unitaria, suscripción, préstamo digital, etc.; compararemos las diferentes plataformas, dispositivos y aplicaciones de lectura y audio, e incidiremos en la importancia de gestionar bien los metadatos para facilitar la trazabilidad de los contenidos.

Distribución y ventas (5 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión general estructurada e interdisciplinar de la cadena de valor comercial del libro, desde el manuscrito hasta la llegada del título al punto de venta y al lector final. Trabajarás con los principales modelos de distribución, la logística del libro, las condiciones comerciales, el calendario editorial, la relación entre novedades y fondo editorial, y las estrategias de marketing B2B y B2C, y aprenderás a interpretar los conceptos clave. La asignatura combina un enfoque estratégico con el análisis de datos para comprender cómo se toman las decisiones sobre la gestión comercial de un catálogo. A través de casos prácticos y retos reales, trabajarás en situaciones reales de marketing editorial: planificar lanzamientos, elaborar listas de precios, colaborar con librerías y analizar resultados. Al finalizar, podrás integrarte en la industria editorial con buen criterio, comprendiendo la lógica comercial del sector y colaborando con confianza con los equipos editoriales, de ventas, de marketing, de distribución y de punto de venta.

3er semestre

Creación y diseño de comics (5 ECTS)

En esta asignatura descubrirás las particularidades del diseño y edición del cómic, en diversas variantes culturales, y aprenderás a editar tus propias creaciones. El planteamiento docente, eminentemente práctico, te equipará en el reconocimiento de géneros y formatos del cómic, y en la preparación de los materiales gráficos y textuales para la maquetación de obras mediante herramientas y técnicas digitales.

Propiedad intelectual y contratación (5 ECTS)

En esta asignatura adquirirás los conocimientos y recursos para entender el marco legislativo nacional e internacional que rige la protección del contenido generado a través de una actividad profesional, y aprenderás a identificar los instrumentos clave para gestionarlos debidamente. También conocerás qué tipo de gestiones debe realizar un editor para crear un proyecto editorial.

Tipologías editoriales y aplicaciones (5 ECTS)

Esta asignatura te permitirá conocer las características de las principales tipologías editoriales y saber qué dinámicas de creación, producción y comercialización es necesario implementar en cada caso. Adquirirás conocimientos prácticos sobre cómo explotar el gran potencial creativo y productivo que nos brinda la conversión al mundo digital y resolver los problemas que se derivan, y obtendrás una visión panorámica de las aplicaciones.

4º semestre

Marketing y comunicación (5 ECTS)

Esta asignatura ofrece una visión práctica y actualizada del marketing aplicado al sector editorial, ayudándote a comprender cómo se generan la visibilidad, la recomendación y las ventas en un mercado saturado. Trabajarás en el posicionamiento y la propuesta de valor de un proyecto editorial, el desarrollo de un plan de marketing de 360° (objetivos, estrategia, canales y calendario) y el diseño de campañas de lanzamiento que integren los canales digitales y offline. También aprenderás a desarrollar un plan de comunicación y materiales clave (fichas, nota de prensa y dossier) adaptados a diferentes públicos. Al finalizar, serás capaz de traducir el criterio editorial en planes y decisiones viables, coordinar equipos y canales, y relacionarte con los actores del sector (librerías, medios de comunicación, prescriptores y plataformas) con profesionalidad y experiencia.

Trabajo final de máster (10 ECTS)

Asesorado por un tutor experto, en esta asignatura diseñarás y crearás tu proyecto editorial.