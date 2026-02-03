Máster de formación permanente Online en Edición Digital
Presentación
El máster de Edición Digital online de la UOC te proporciona una formación integral en el mundo del libro digital y físico, y fomenta tu capacidad de adaptación e innovación tecnológica en el contexto del sector editorial.
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
¿Por qué estudiar el máster de Edición Digital online de la UOC
El programa del máster de Edición Digital online de la UOC incorpora tanto los conocimientos de edición tradicional como las especializaciones y las herramientas técnicas necesarias para la edición del libro digital.
Estudiando este máster de edición aprenderás a dominar los modelos de producción y comercialización y las nuevas prácticas de lectura digital, que exigen cada vez más accesibilidad e interactividad. Este aprendizaje te permitirá tomar decisiones e implementar soluciones imaginativas y eficientes.
El máster a distancia de Edición Digital de la UOC tiene carácter profesionalizador y te ofrece una formación reflexiva, activa, creativa y muy práctica.
Este programa de estudios da respuesta a las demandas del mundo editorial y de las instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas al libro.
¿Por qué estudiar el máster de Edición Digital online de la UOC
El programa del máster de Edición Digital online de la UOC incorpora tanto los conocimientos de edición tradicional como las especializaciones y las herramientas técnicas necesarias para la edición del libro digital.
Estudiando este máster de edición aprenderás a dominar los modelos de producción y comercialización y las nuevas prácticas de lectura digital, que exigen cada vez más accesibilidad e interactividad. Este aprendizaje te permitirá tomar decisiones e implementar soluciones imaginativas y eficientes.
El máster a distancia de Edición Digital de la UOC tiene carácter profesionalizador y te ofrece una formación reflexiva, activa, creativa y muy práctica.
Este programa de estudios da respuesta a las demandas del mundo editorial y de las instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas al libro. Ejemplos de esto son la necesidad creciente de las empresas de transformar sus libros en libros digitales, normalmente mediante el formato EPUB, entre otros, sin olvidar el mercado en papel.
En paralelo, cursar el máster de Edición Digital también te proporcionará un marco de reflexión teórica acerca de cuestiones de índole ética y cultural asociadas a la producción de contenidos y a la difusión del conocimiento en la sociedad de la información.
Prepárate para ser partícipe de la transformación digital del mundo editorial
El sector editorial, inmerso en un profundo proceso de digitalización, requiere profesionales dinámicos y emprendedores. Un profesional de la edición debe tener:
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Habilidades comunicativas.
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Alta capacidad de adaptación.
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Competencias tecnológicas.
El máster de Edición Digital te prepara para afrontar los retos de la transformación digital.
Cursar este máster también te capacita para concebir e implementar la creación, la distribución, la venta y la promoción de libros impresos y digitales.
Como experto en edición, velarás por la calidad de las ediciones con el objetivo de responder a las necesidades y las expectativas de una amplia tipología de lectores.
Además, el máster de Edición Digital a distancia de la UOC cuenta con un equipo docente de excelencia, con personal académico y experto que trabaja en la vanguardia de las ediciones digitales.
El programa ofrece la posibilidad de realizar prácticas virtuales o presenciales en editoriales, empresas e instituciones del sector.
También te invitamos a visitar nuestro blog en el siguiente enlace: https://blogs.uoc.edu/llibredigital/.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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