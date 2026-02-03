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Máster de formación permanente Online en Edición Digital

Presentación

El máster de Edición Digital online de la UOC te proporciona una formación integral en el mundo del libro digital y físico, y fomenta tu capacidad de adaptación e innovación tecnológica en el contexto del sector editorial.

 
Formación permanente online: especialízate y marca la diferencia
Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

¿Por qué estudiar el máster de Edición Digital online de la UOC

El programa del máster de Edición Digital online de la UOC incorpora tanto los conocimientos de edición tradicional como las especializaciones y las herramientas técnicas necesarias para la edición del libro digital.

Estudiando este máster de edición aprenderás a dominar los modelos de producción y comercialización y las nuevas prácticas de lectura digital, que exigen cada vez más accesibilidad e interactividad. Este aprendizaje te permitirá tomar decisiones e implementar soluciones imaginativas y eficientes.

El máster a distancia de Edición Digital de la UOC tiene carácter profesionalizador y te ofrece una formación reflexiva, activa, creativa y muy práctica.

Este programa de estudios da respuesta a las demandas del mundo editorial y de las instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas al libro.

¿Por qué estudiar el máster de Edición Digital online de la UOC

El programa del máster de Edición Digital online de la UOC incorpora tanto los conocimientos de edición tradicional como las especializaciones y las herramientas técnicas necesarias para la edición del libro digital.

Estudiando este máster de edición aprenderás a dominar los modelos de producción y comercialización y las nuevas prácticas de lectura digital, que exigen cada vez más accesibilidad e interactividad. Este aprendizaje te permitirá tomar decisiones e implementar soluciones imaginativas y eficientes.

El máster a distancia de Edición Digital de la UOC tiene carácter profesionalizador y te ofrece una formación reflexiva, activa, creativa y muy práctica.

Este programa de estudios da respuesta a las demandas del mundo editorial y de las instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas al libro. Ejemplos de esto son la necesidad creciente de las empresas de transformar sus libros en libros digitales, normalmente mediante el formato EPUB, entre otros, sin olvidar el mercado en papel.

En paralelo, cursar el máster de Edición Digital también te proporcionará un marco de reflexión teórica acerca de cuestiones de índole ética y cultural asociadas a la producción de contenidos y a la difusión del conocimiento en la sociedad de la información.

 

Prepárate para ser partícipe de la transformación digital del mundo editorial

El sector editorial, inmerso en un profundo proceso de digitalización, requiere profesionales dinámicos y emprendedores. Un profesional de la edición debe tener:

  • Habilidades comunicativas.

  • Alta capacidad de adaptación. 

  • Competencias tecnológicas. 

El máster de Edición Digital te prepara para afrontar los retos de la transformación digital.

Cursar este máster también te capacita para concebir e implementar la creación, la distribución, la venta y la promoción de libros impresos y digitales.

Como experto en edición, velarás por la calidad de las ediciones con el objetivo de responder a las necesidades y las expectativas de una amplia tipología de lectores.

Además, el máster de Edición Digital a distancia de la UOC cuenta con un equipo docente de excelencia, con personal académico y experto que trabaja en la vanguardia de las ediciones digitales.

El programa ofrece la posibilidad de realizar prácticas virtuales o presenciales en editoriales, empresas e instituciones del sector.

 

También te invitamos a visitar nuestro blog en el siguiente enlace: https://blogs.uoc.edu/llibredigital/.

 
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Aprende con:

Sesión informativa video link

Sesión informativa

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster de formación permanente en Edición Digital

Programa académico

Este máster consta de diez asignaturas obligatorias de 5 créditos ECTS, más el Trabajo final de máster de 10 créditos ECTS. El máster se cursa en cuatro semestres:

1er semestre 

Edición y corrección del texto I (5 ECTS)

En esta asignatura se estudian las fases de la edición, desde la recepción del original hasta el cierre, que pretenden garantizar que el texto del autor sea inteligible y quede pulido. Se trabajarán los criterios de edición, la corrección de estilo, la corrección ortotipográfica, y se realizarán prácticas de corrección de pruebas, galeradas y compaginadas.

Diseño de libros y producción editorial (5ECTS)

En esta asignatura aprenderás a planear, diseñar y producir un libro impreso, así como estrategias para el diseño de una colección. Trabajarás la selección y combinación tipográfica, y el diseño y maquetación de páginas interiores y cubiertas. Estudiarás macro y microfotografía, y conocerás los materiales para la impresión y la encuadernación.

Este máster consta de diez asignaturas obligatorias de 5 créditos ECTS, más el Trabajo final de máster de 10 créditos ECTS. El máster se cursa en cuatro semestres:

1er semestre 

Edición y corrección del texto I (5 ECTS)

En esta asignatura se estudian las fases de la edición, desde la recepción del original hasta el cierre, que pretenden garantizar que el texto del autor sea inteligible y quede pulido. Se trabajarán los criterios de edición, la corrección de estilo, la corrección ortotipográfica, y se realizarán prácticas de corrección de pruebas, galeradas y compaginadas.

Diseño de libros y producción editorial (5ECTS)

En esta asignatura aprenderás a planear, diseñar y producir un libro impreso, así como estrategias para el diseño de una colección. Trabajarás la selección y combinación tipográfica, y el diseño y maquetación de páginas interiores y cubiertas. Estudiarás macro y microfotografía, y conocerás los materiales para la impresión y la encuadernación.

Edición en EPUB I (5 ECTS)

En esta asignatura realizarás tu propio proyecto de edición de un libro electrónico, en el formato EPUB. Comprenderás las bases técnicas que sustentan la edición digital y adquirirás el conocimiento básico de los lenguajes de edición HTML y CSS. Aprenderás a trabajar con software de calidad y en formatos libres, y comprenderás cómo realizar la transición hacia la indexación total y la web semántica. El curso tiene por objetivo habilitarte para construir y editar libros digitales completos, en el formato estándar y con todas las garantías de calidad técnica.

2º semestre 

Edición en EPUB II (5 ECTS) 
En esta la asignatura se aplican, en un flujo de trabajo real, los conocimientos técnicos adquiridos en Edición en EPUB I, poniendo especial atención en el flujo de trabajo editorial y los eslabones de la cadena de realización de libros electrónicos. Ello te capacitará para crear un EPUB desde cero, atendiendo a todas las particularidades que los lenguajes técnicos piden.

Dispositivos y modelos de negocio (5 ECTS)
En esta asignatura estudiarás las características y evolución de las principales plataformas, dispositivos y modelos de negocio de ebooks y audiolibros existentes en la actualidad. Hablaremos sobre el mercado y el perfil del lector digital; analizaremos los modelos de venta unitaria, suscripción, préstamo digital, etc.; compararemos las diferentes plataformas, dispositivos y aplicaciones de lectura y audio, e incidiremos en la importancia de gestionar bien los metadatos para facilitar la trazabilidad de los contenidos.

Distribución y ventas (5 ECTS)
Esta asignatura ofrece una visión general estructurada e interdisciplinar de la cadena de valor comercial del libro, desde el manuscrito hasta la llegada del título al punto de venta y al lector final. Trabajarás con los principales modelos de distribución, la logística del libro, las condiciones comerciales, el calendario editorial, la relación entre novedades y fondo editorial, y las estrategias de marketing B2B y B2C, y aprenderás a interpretar los conceptos clave. La asignatura combina un enfoque estratégico con el análisis de datos para comprender cómo se toman las decisiones sobre la gestión comercial de un catálogo. A través de casos prácticos y retos reales, trabajarás en situaciones reales de marketing editorial: planificar lanzamientos, elaborar listas de precios, colaborar con librerías y analizar resultados. Al finalizar, podrás integrarte en la industria editorial con buen criterio, comprendiendo la lógica comercial del sector y colaborando con confianza con los equipos editoriales, de ventas, de marketing, de distribución y de punto de venta.

3er semestre 

Creación y diseño de comics (5 ECTS)
En esta asignatura descubrirás las particularidades del diseño y edición del cómic, en diversas variantes culturales, y aprenderás a editar tus propias creaciones. El planteamiento docente, eminentemente práctico, te equipará en el reconocimiento de géneros y formatos del cómic, y en la preparación de los materiales gráficos y textuales para la maquetación de obras mediante herramientas y técnicas digitales.

Propiedad intelectual y contratación (5 ECTS)
En esta asignatura adquirirás los conocimientos y recursos para entender el marco legislativo nacional e internacional que rige la protección del contenido generado a través de una actividad profesional, y aprenderás a identificar los instrumentos clave para gestionarlos debidamente. También conocerás qué tipo de gestiones debe realizar un editor para crear un proyecto editorial.

Tipologías editoriales y aplicaciones (5 ECTS)

Esta asignatura te permitirá conocer las características de las principales tipologías editoriales y saber qué dinámicas de creación, producción y comercialización es necesario implementar en cada caso. Adquirirás conocimientos prácticos sobre cómo explotar el gran potencial creativo y productivo que nos brinda la conversión al mundo digital y resolver los problemas que se derivan, y obtendrás una visión panorámica de las aplicaciones.

4º semestre 

Marketing y comunicación (5 ECTS)
Esta asignatura ofrece una visión práctica y actualizada del marketing aplicado al sector editorial, ayudándote a comprender cómo se generan la visibilidad, la recomendación y las ventas en un mercado saturado. Trabajarás en el posicionamiento y la propuesta de valor de un proyecto editorial, el desarrollo de un plan de marketing de 360° (objetivos, estrategia, canales y calendario) y el diseño de campañas de lanzamiento que integren los canales digitales y offline. También aprenderás a desarrollar un plan de comunicación y materiales clave (fichas, nota de prensa y dossier) adaptados a diferentes públicos. Al finalizar, serás capaz de traducir el criterio editorial en planes y decisiones viables, coordinar equipos y canales, y relacionarte con los actores del sector (librerías, medios de comunicación, prescriptores y plataformas) con profesionalidad y experiencia.

Trabajo final de máster (10 ECTS)
Asesorado por un tutor experto, en esta asignatura diseñarás y crearás tu proyecto editorial.

 

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses
Máster de formación permanente en Edición Digital

Profesorado

Dirección del programa

  • Olívia Gassol Bellet

    Doctora en Filología Catalana (Universitat Autònoma de Barcelona). En el campo de la investigación se ha especializado en el estudio de la historia cultural contemporánea, especialmente del período franquista, y en la edición filológica de textos. Es directora de la revista académica "Dictatorships & Democracies". Actualmente, es miembro del Grupo de Estudios sobre Dictaduras y Democracias (GREDD - UAB) y del Centro de Estudios sobre Dictaduras y Democracias (CEDID - UAB).

Máster de formación permanente en Edición Digital

Salidas profesionales

Objetivos

  • Obtener conocimientos profundos sobre el mundo editorial tradicional en papel y el nuevo paradigma digital.
  • Adquirir una visión completa de todas las tecnologías actuales y dominar la gestión de proyectos editoriales multimedia.
  • Dominar la edición de libros en EPUB.
  • Obtener los conocimientos necesarios para la autopublicación.
  • Aprender a diseñar y producir cómics con calidad técnica.
  • Adquirir la capacidad de creación, distribución y comercialización de contenidos editoriales, especialmente libros y revistas digitales.
  • Adquirir conocimientos sobre dispositivos y modelos de negocio en el mercado editorial.
  • Obtener la capacidad de extraer el máximo rendimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la promoción del libro y la lectura.
  • Desarrollar la capacidad creativa e innovadora y el espíritu emprendedor.
  • Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y en red.
  • Dotar al estudiante de las habilidades de aprendizaje que permitan continuar su formación de manera autónoma.

Objetivos


  • Obtener conocimientos profundos sobre el mundo editorial tradicional en papel y el nuevo paradigma digital.
  • Adquirir una visión completa de todas las tecnologías actuales y dominar la gestión de proyectos editoriales multimedia.
  • Dominar la edición de libros en EPUB.
  • Obtener los conocimientos necesarios para la autopublicación.
  • Aprender a diseñar y producir cómics con calidad técnica.
  • Adquirir la capacidad de creación, distribución y comercialización de contenidos editoriales, especialmente libros y revistas digitales.
  • Adquirir conocimientos sobre dispositivos y modelos de negocio en el mercado editorial.
  • Obtener la capacidad de extraer el máximo rendimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la promoción del libro y la lectura.
  • Desarrollar la capacidad creativa e innovadora y el espíritu emprendedor.
  • Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y en red.
  • Dotar al estudiante de las habilidades de aprendizaje que permitan continuar su formación de manera autónoma.
  • Desarrollar la capacidad de adaptarse a entornos nuevos y TIC emergentes actualizando las competencias profesionales.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Este programa se dirige tanto a estudiantes como profesionales que quieran adquirir, completar o actualizar su formación en el campo de la edición en papel o digital. El máster de Edición digital es especialmente interesante para:

  • Autores y creadores
  • Editores y personas interesadas en autoeditarse.
  • Profesionales del sector editorial.

Competencias

Competencias transversales

  • Capacidad de análisis crítico, interpretación del entorno y de adaptación a nuevas situaciones organizativas.
  • Capacidad de trabajo en equipo y de coordinar equipos multidisciplinares.
  • Capacidad de creatividad e innovación.
  • Capacidad para buscar y gestionar información.
  • Capacidad para la comunicación.
  • Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
  • Capacidad para generar nuevas ideas e identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas de innovación en el entorno profesional.

Competencias


Competencias transversales

  • Capacidad de análisis crítico, interpretación del entorno y de adaptación a nuevas situaciones organizativas.
  • Capacidad de trabajo en equipo y de coordinar equipos multidisciplinares.
  • Capacidad de creatividad e innovación.
  • Capacidad para buscar y gestionar información.
  • Capacidad para la comunicación.
  • Capacidad para adaptarse a las tecnologías y a los futuros entornos actualizando las competencias profesionales.
  • Capacidad para generar nuevas ideas e identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas de innovación en el entorno profesional.

Competencias específicas

  • Comprender el cambio de paradigma que supone el paso del libro en papel al formato digital.
  • Adquirir las especialidades de tratamiento del texto y de la producción editoria de manera integral, activa y práctica.
  • Aprender a editar libros en papel y en EPUB.
  • Conocer el marco legislativo sobre los derechos de autor y saber gestionar contrataciones.
  • Concebir de manera creativa proyectos de libro enriquecido, con audio y vídeo.
  • Entender las especificidades y los mercados de las diferentes tipologías editoriales.
  • Conocer la versatilidad de los distintos soportes de lectura y los modelos de negocio asociados.
  • Saber conjugar los conocimientos del mundo editorial tradicional con las nuevas perspectivas digitales.
  • Proyectar estrategias editoriales de acuerdo con el nuevo paradigma de creación, distribución y comercialización de contenidos textuales en internet, basadas en los metadatos.
  • Usar de manera creativa las posibilidades de las redes sociales para promocionar el libro y la lectura.
  • Saber planificar estrategias de promoción de la lectura en librerías y bibliotecas.
  • Diseñar tu propia autopublicación.

Competencias propias de la UOC

  • Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional
  • Capacidad de comunicación en una lengua extranjera (inglés)

A quién se dirige

  • Editores
  • Creadores (escritores, ilustradores, traductores)
  • Agentes literarios
  • Gestores de marketing editorial
  • Comerciales de libros y contenidos digitales
  • Responsables de comunicación de una editorial
  • Diseñadores y creadores de contenidos digitales

Salidas profesionales

  • Editores
  • Creadores (escritores, ilustradores, traductores)
  • Gestores de marketing editorial
  • Comerciales de libros y contenidos digitales
  • Responsables de comunicación de una editorial
  • Diseñadores y creadores de contenidos digitales

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster de formación permanente en Edición Digital

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tenerla, se puede acceder al programa acreditando experiencia profesional.

Consulta la información y la documentación que debes entregar en función de donde hayas cursado los estudios:
Documentación

Tendrás que entregar la documentación que acredite tu titulación o tu experiencia profesional durante los 10 días posteriores a la formalización de la matrícula. Consulta qué documentación es necesaria en cada caso y cómo y dónde tienes que presentarla.

Experiencia profesional

En caso de no tener una titulación universitaria previa se puede acceder al programa a través del reconocimiento de la experiencia profesional con 1 año de experiencia en una de las siguientes áreas: editor, maquetador, programador de EPUB, creador de contenidos de marketing editorial o técnico del área de comercialización.

Esta opción a través de la experiencia profesional es sólo para estudiantes que no disponen de ningún título universitario oficial.

Conocimientos previos

Es recomendable tener competencias básicas de informática y de inglés.

Titulación

Los estudiantes que finalicen sus estudios de formación permanente obtendrán, en función del programa cursado, el título de máster de formación permanente, el diploma de especialización o el diploma de experto.

Los estudiantes que superen otros cursos de formación continua recibirán el certificado correspondiente.
Máster de formación permanente en Edición Digital

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
6.780 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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