Màster de formació permanent Online en Edició Digital
Presentació
El màster d'Edició Digital online de la UOC et proporciona una formació integral en el món del llibre digital i físic, i fomenta la teva capacitat d'adaptació i innovació tecnològica en el context del sector editorial.
Fracciona en quotes la teva formació permanent.
Per què estudiar el màster d'Edició Digital online de la UOC?
El programa del màster d'Edició Digital online de la UOC incorpora tant els coneixements d'edició tradicional com les especialitzacions i les eines tècniques necessàries per a l'edició del llibre digital.
Estudiant aquest màster d'edició aprendràs a dominar els models de producció i comercialització i les noves pràctiques de lectura digital, que exigeixen cada vegada més accessibilitat i interactivitat. Aquest aprenentatge et permetrà prendre decisions i implementar solucions imaginatives i eficients.
El màster a distància d'Edició Digital de la UOC té caràcter professionalitzador i t'ofereix una formació reflexiva, activa, creativa i molt pràctica.
Aquest programa d'estudis dona resposta a les demandes del món editorial i de les institucions, tant públiques com privades, vinculades al llibre.
Per què estudiar el màster d'Edició Digital online de la UOC?
El programa del màster d'Edició Digital online de la UOC incorpora tant els coneixements d'edició tradicional com les especialitzacions i les eines tècniques necessàries per a l'edició del llibre digital.
Estudiant aquest màster d'edició aprendràs a dominar els models de producció i comercialització i les noves pràctiques de lectura digital, que exigeixen cada vegada més accessibilitat i interactivitat. Aquest aprenentatge et permetrà prendre decisions i implementar solucions imaginatives i eficients.
El màster a distància d'Edició Digital de la UOC té caràcter professionalitzador i t'ofereix una formació reflexiva, activa, creativa i molt pràctica.
Aquest programa d'estudis dona resposta a les demandes del món editorial i de les institucions, tant públiques com privades, vinculades al llibre. Un exemple d'això és la necessitat creixent de les empreses de transformar els seus llibres en llibres digitals, normalment mitjançant el format EPUB, entre altres, sense oblidar el mercat en paper.
En paral·lel, cursar el màster d'Edició Digital també et proporcionarà un marc de reflexió teòrica sobre qüestions d'índole ètica i cultural associades a la producció de continguts i a la difusió del coneixement a la societat de la informació.
Prepara't per ser partícip de la transformació digital del món editorial
El sector editorial, immers en un profund procés de digitalització, requereix professionals dinàmics i emprenedors. Un professional de l'edició ha de tenir:
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Habilitats comunicatives.
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Alta capacitat d'adaptació.
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Competències tecnològiques.
El màster d'Edició Digital et prepara per afrontar els reptes de la transformació digital.
Cursar aquest màster també et capacita per concebre i implementar la creació, la distribució, la venda i la promoció de llibres impresos i digitals.
Com a expert en edició, vetllaràs per la qualitat de les edicions amb l'objectiu de respondre a les necessitats i les expectatives d'una àmplia tipologia de lectors.
A més, el màster d'Edició Digital a distància de la UOC compta amb un equip docent d'excel·lència, amb personal acadèmic i expert que treballa en l'avantguarda de les edicions digitals.
El programa ofereix la possibilitat de fer pràctiques virtuals o presencials en editorials, empreses i institucions del sector.
També et convidem a visitar el nostre blog a l'enllaç següent: https://blogs.uoc.edu/llibredigital/ca/.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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