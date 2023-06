Disseny de llibres i producció editorial (5 ECTS) En aquesta assignatura tractarem els coneixements i tècniques més rellevants per a la planificació i materialització del llibre, amb especial interès en la tipogràfica, que ha suposat una manifestació de riquesa cultural de primer ordre. Aprendrem a dissenyar, maquetar i pr...

Aquest màster consta de deu assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS, més el treball final de màster, de 10 crèdits ECTS. El màster es cursa en quatre semestres:

1r. semestre



Edició i correcció del text I (5 ECTS)

En aquesta assignatura s'estudien les fases de l'edició des de la recepció de l'original fins al tancament, les quals pretenen garantir que el text de l'autor sigui intel·ligible i quedi polit. Es treballaran els criteris d’edició, la correcció d’estil, la correcció ortotipogràfica, i es faran pràctiques de correcció de proves, galerades i compaginades.

Disseny de llibres i producció editorial (5 ECTS)

En aquesta assignatura tractarem els coneixements i tècniques més rellevants per a la planificació i materialització del llibre, amb especial interès en la tipogràfica, que ha suposat una manifestació de riquesa cultural de primer ordre. Aprendrem a dissenyar, maquetar i produir un llibre (coberta i interiors) amb InDesign.

Edició en EPUB I (5 ECTS)

En aquesta assignatura duràs a terme el teu propi projecte d'edició d'un llibre electrònic, en el format EPUB. Comprendràs les bases tècniques que sustenten l'edició digital i adquiriràs el coneixement bàsic dels llenguatges d'edició HTML i CSS. Aprendràs a treballar amb programari de qualitat i en formats lliures, i comprendràs com s'ha de fer la transició cap a la indexació total i la web semàntica. El curs té com a objectiu habilitar-te per construir i editar llibres digitals complets, en el format estàndard i amb totes les garanties de qualitat tècnica.

2n. semestre

Edició en EPUB II (5 ECTS)

En aquesta l'assignatura s'apliquen en un flux de treball real els coneixements tècnics adquirits en Edició en EPUB I, posant especial atenció en el flux de treball editorial i les baules de la cadena de realització de llibres electrònics. Et capacitaràs per crear un EPUB des de zero, atenent a totes les particularitats que els llenguatges tècnics demanen.

Dispositius i models de negoci (5 ECTS)

En aquesta assignatura estudiaràs les característiques i l'evolució de les principals plataformes, dispositius i models de negoci d'ebooks i audiollibres existents en l'actualitat. Parlarem sobre el mercat i el perfil del lector digital; analitzarem els models de venda unitària, subscripció, préstec digital, etc.; compararem les diferents plataformes, dispositius i aplicacions de lectura i àudio, i incidirem en la importància de gestionar bé les metadades per facilitar la traçabilitat dels continguts.

Distribució, màrqueting i comercialització (5 ECTS)

En aquesta assignatura aprendràs a dissenyar estratègies de distribució i comercialització de llibres digitals i audiollibres en mercats globalitzats. A partir de l'estudi de casos i de l'elaboració de projectes, adquiriràs coneixements avançats de màrqueting digital i practicaràs l'ús d'eines 2.0 gratuïtes i solucions de codi obert, i comprendràs la importància de les metadades i de l’optimització per a motors de cerca per a la venda de llibres, descobriràs el potencial d'una àmplia tipologia de modalitats de màrqueting 2.0 i aprendràs a interpretar analítiques per a millorar la teva estratègia en línia.

3r. semestre

Disseny i edició de còmics (5 ECTS)

En aquesta assignatura descobriràs les particularitats del disseny i l’edició del còmic, en diverses variants culturals, i aprendràs a editar les teves pròpies creacions. El plantejament docent, eminentment pràctic, t’equiparà en el reconeixement de gèneres i formats del còmic, i en la preparació dels materials gràfics i textuals per a la maquetació d’obres mitjançant eines i tècniques digitals.

Propietat intel·lectual i contractació (5 ECTS)

En aquesta assignatura adquiriràs els coneixements i recursos per entendre el marc legislatiu nacional i internacional que regeix la protecció del contingut generat a través d’una activitat professional, i aprendràs a identificar els instruments claus per gestionar-los degudament. També coneixeràs quina mena de gestions ha de fer un editor per crear un projecte editorial.

Tipologies d'editorials i aplicacions (5 ECTS)

Aquesta assignatura et permetrà conèixer les característiques de les principals tipologies editorials i saber quines dinàmiques de creació, producció i comercialització cal implementar en cada cas. Adquiriràs coneixements pràctics sobre com explotar el gran potencial creatiu i productiu que ens brinda la conversió al món digital i a resoldre els problemes que se'n deriven, i obtindràs una visió panoràmica de les aplicacions.

4t. semestre



Promoció (5 ECTS)

Aquesta assignatura proporciona informació, eines i estratègies digitals en l'àmbit de la promoció del llibre. Aprendràs a planificar una estratègia de comunicació i a fer un dossier de premsa; exploraràs diferents experiències de promoció fora de línia i en línia; coneixeràs estratègies per planificar una campanya de promoció viral a través de les xarxes socials, dissenyar-ne els continguts i fer-ne seguiment de mètriques, i veuràs la importància de la imatge i de la identitat de marca.

Treball final de màster (10 ECTS)

Assessorat per un tutor expert, en aquesta assignatura dissenyaràs i crearàs el teu projecte editorial.