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Màster de formació permanent Online en Edició Digital

Presentació

El màster d'Edició Digital online de la UOC et proporciona una formació integral en el món del llibre digital i físic, i fomenta la teva capacitat d'adaptació i innovació tecnològica en el context del sector editorial.
Formació permanent online: especialitza't i marca la diferència
Facilitats de pagament

Fracciona en quotes la teva formació permanent.

Per què estudiar el màster d'Edició Digital online de la UOC?

El programa del màster d'Edició Digital online de la UOC incorpora tant els coneixements d'edició tradicional com les especialitzacions i les eines tècniques necessàries per a l'edició del llibre digital.

Estudiant aquest màster d'edició aprendràs a dominar els models de producció i comercialització i les noves pràctiques de lectura digital, que exigeixen cada vegada més accessibilitat i interactivitat. Aquest aprenentatge et permetrà prendre decisions i implementar solucions imaginatives i eficients.

El màster a distància d'Edició Digital de la UOC té caràcter professionalitzador i t'ofereix una formació reflexiva, activa, creativa i molt pràctica.

Aquest programa d'estudis dona resposta a les demandes del món editorial i de les institucions, tant públiques com privades, vinculades al llibre.

Per què estudiar el màster d'Edició Digital online de la UOC?

El programa del màster d'Edició Digital online de la UOC incorpora tant els coneixements d'edició tradicional com les especialitzacions i les eines tècniques necessàries per a l'edició del llibre digital.

Estudiant aquest màster d'edició aprendràs a dominar els models de producció i comercialització i les noves pràctiques de lectura digital, que exigeixen cada vegada més accessibilitat i interactivitat. Aquest aprenentatge et permetrà prendre decisions i implementar solucions imaginatives i eficients.

El màster a distància d'Edició Digital de la UOC té caràcter professionalitzador i t'ofereix una formació reflexiva, activa, creativa i molt pràctica.

Aquest programa d'estudis dona resposta a les demandes del món editorial i de les institucions, tant públiques com privades, vinculades al llibre. Un exemple d'això és la necessitat creixent de les empreses de transformar els seus llibres en llibres digitals, normalment mitjançant el format EPUB, entre altres, sense oblidar el mercat en paper.

En paral·lel, cursar el màster d'Edició Digital també et proporcionarà un marc de reflexió teòrica sobre qüestions d'índole ètica i cultural associades a la producció de continguts i a la difusió del coneixement a la societat de la informació.

 

Prepara't per ser partícip de la transformació digital del món editorial

El sector editorial, immers en un profund procés de digitalització, requereix professionals dinàmics i emprenedors. Un professional de l'edició ha de tenir:

  • Habilitats comunicatives.

  • Alta capacitat d'adaptació. 

  • Competències tecnològiques. 

El màster d'Edició Digital et prepara per afrontar els reptes de la transformació digital.

Cursar aquest màster també et capacita per concebre i implementar la creació, la distribució, la venda i la promoció de llibres impresos i digitals.

Com a expert en edició, vetllaràs per la qualitat de les edicions amb l'objectiu de respondre a les necessitats i les expectatives d'una àmplia tipologia de lectors.

A més, el màster d'Edició Digital a distància de la UOC compta amb un equip docent d'excel·lència, amb personal acadèmic i expert que treballa en l'avantguarda de les edicions digitals.

El programa ofereix la possibilitat de fer pràctiques virtuals o presencials en editorials, empreses i institucions del sector.

 

També et convidem a visitar el nostre blog a l'enllaç següent: https://blogs.uoc.edu/llibredigital/ca/.

 

 
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Aprèn amb:

Sessió informativa video link

Sessió informativa

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster de formació permanent en Edició Digital

Programa acadèmic

Aquest màster consta de deu assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS, més el treball final de màster, de 10 crèdits ECTS. El màster es cursa en quatre semestres:

1r. semestre 

Edició i correcció del text I (5 ECTS)
En aquesta assignatura s'estudien les fases de l'edició des de la recepció de l'original fins al tancament, les quals pretenen garantir que el text de l'autor sigui intel·ligible i quedi polit. Es treballaran els criteris d’edició, la correcció d’estil, la correcció ortotipogràfica, i es faran pràctiques de correcció de proves, galerades i compaginades.

Disseny de llibres i producció editorial (5 ECTS)
En aquesta assignatura aprendràs a planejar, dissenyar i produir un llibre imprès, així com estratègies per dissenyar una col·lecció. Treballaràs la selecció i combinació tipogràfica, i el disseny i maquetació de pàgines interiors i cobertes. Estudiaràs macro i microtipografia, i coneixeràs els materials per a la impressió i l'enquadernació.

Aquest màster consta de deu assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS, més el treball final de màster, de 10 crèdits ECTS. El màster es cursa en quatre semestres:

1r. semestre 

Edició i correcció del text I (5 ECTS)
En aquesta assignatura s'estudien les fases de l'edició des de la recepció de l'original fins al tancament, les quals pretenen garantir que el text de l'autor sigui intel·ligible i quedi polit. Es treballaran els criteris d’edició, la correcció d’estil, la correcció ortotipogràfica, i es faran pràctiques de correcció de proves, galerades i compaginades.

Disseny de llibres i producció editorial (5 ECTS)
En aquesta assignatura aprendràs a planejar, dissenyar i produir un llibre imprès, així com estratègies per dissenyar una col·lecció. Treballaràs la selecció i combinació tipogràfica, i el disseny i maquetació de pàgines interiors i cobertes. Estudiaràs macro i microtipografia, i coneixeràs els materials per a la impressió i l'enquadernació.

Edició en EPUB I (5 ECTS)

En aquesta assignatura duràs a terme el teu propi projecte d'edició d'un llibre electrònic, en el format EPUB. Comprendràs les bases tècniques que sustenten l'edició digital i adquiriràs el coneixement bàsic dels llenguatges d'edició HTML i CSS. Aprendràs a treballar amb programari de qualitat i en formats lliures, i comprendràs com s'ha de fer la transició cap a la indexació total i la web semàntica. El curs té com a objectiu habilitar-te per construir i editar llibres digitals complets, en el format estàndard i amb totes les garanties de qualitat tècnica.

2n. semestre 

Edició en EPUB II (5 ECTS) 
En aquesta l'assignatura s'apliquen en un flux de treball real els coneixements tècnics adquirits en Edició en EPUB I, posant especial atenció en el flux de treball editorial i les baules de la cadena de realització de llibres electrònics. Et capacitaràs per crear un EPUB des de zero, atenent a totes les particularitats que els llenguatges tècnics demanen.

Dispositius i models de negoci (5 ECTS)
En aquesta assignatura estudiaràs les característiques i l'evolució de les principals plataformes, dispositius i models de negoci d'ebooks i audiollibres existents en l'actualitat. Parlarem sobre el mercat i el perfil del lector digital; analitzarem els models de venda unitària, subscripció, préstec digital, etc.; compararem les diferents plataformes, dispositius i aplicacions de lectura i àudio, i incidirem en la importància de gestionar bé les metadades per facilitar la traçabilitat dels continguts.

Distribució i vendes (5 ECTS)
Aquesta assignatura proporciona una visió estructurada i transversal de la cadena de valor comercial del llibre, des del manuscrit fins a l’arribada del títol al punt de venda i al lector final. Treballaràs els principals models de distribució, la logística del llibre, les condicions comercials, el calendari editorial, la relació entre novetat i fons, i les estratègies de comercialització B2B i B2C, i aprendràs a interpretar els conceptes clau. L’assignatura combina enfocament estratègic i lectura de dades per entendre com es prenen decisions sobre la gestió comercial d’un catàleg. A partir de casos i reptes pràctics, treballaràs en situacions reals de comercialització editorial: planificar llançaments, construir escandalls, treballar amb llibreries i analitzar resultats. Al final, estaràs capacitat per integrar-te amb criteri dins la indústria editorial, entenent la lògica comercial del sector i dialogant amb solvència amb equips editorials, comercials, de màrqueting, distribució i punt de venda.

3r. semestre 

Disseny i edició de còmics (5 ECTS)
En aquesta assignatura descobriràs les particularitats del disseny i l’edició del còmic, en diverses variants culturals, i aprendràs a editar les teves pròpies creacions. El plantejament docent, eminentment pràctic, t’equiparà en el reconeixement de gèneres i formats del còmic, i en la preparació dels materials gràfics i textuals per a la maquetació d’obres mitjançant eines i tècniques digitals.

Propietat intel·lectual i contractació (5 ECTS)
En aquesta assignatura adquiriràs els coneixements i recursos per entendre el marc legislatiu nacional i internacional que regeix la protecció del contingut generat a través d’una activitat professional, i aprendràs a identificar els instruments claus per gestionar-los degudament. També coneixeràs quina mena de gestions ha de fer un editor per crear un projecte editorial.

Tipologies d'editorials i aplicacions (5 ECTS)
Aquesta assignatura et permetrà conèixer les característiques de les principals tipologies editorials i saber quines dinàmiques de creació, producció i comercialització cal implementar en cada cas. Adquiriràs coneixements pràctics sobre com explotar el gran potencial creatiu i productiu que ens brinda la conversió al món digital i a resoldre els problemes que se'n deriven, i obtindràs una visió panoràmica de les aplicacions.

4t. semestre

Màrqueting i comunicació (5 ECTS)
Aquesta assignatura dona una visió pràctica i actual del màrqueting aplicat al llibre, per entendre com es construeix visibilitat, prescripció i venda en un mercat saturat. Treballaràs el posicionament i la proposta de valor d’un projecte editorial, l’elaboració d’un pla de màrqueting 360º (objectius, estratègia, canals i calendari), i el disseny de campanyes de llançament integrant digital i offline. També aprendràs a elaborar un pla de comunicació i els materials clau (fitxes, nota i dossier) adaptats a públics diferents. Al final, estaràs capacitat/-da per traduir criteri editorial en accions i decisions executables, coordinar equips i canals, i dialogar amb els agents de la indústria (llibreries, mitjans, prescriptors i plataformes) amb criteri professional.

Treball final de màster (10 ECTS)
Assessorat per un tutor expert, en aquesta assignatura dissenyaràs i crearàs el teu projecte editorial.

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Màster de formació permanent en Edició Digital

Professorat

Direcció del programa

  • Olívia Gassol Bellet

    Doctora en Filologia Catalana (Universitat Autònoma de Barcelona). En el camp de la recerca s'ha especialitzat en l'estudi de la història cultural contemporània, especialment del període franquista, i en l'edició filològica de textos. És directora de la revista acadèmica "Dictatorships & Democracies". Actualment, és membre del Grup d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (GREDD - UAB) i del Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID - UAB).

Màster de formació permanent en Edició Digital

Sortides professionals

Objectius

  • Obtenir coneixements profunds sobre el món editorial tradicional del format en paper i el nou paradigma digital.
  • Adquirir una visió completa de totes les tecnologies actuals i dominar la gestió de projectes editorials multimèdia.
  • Dominar l'edició de llibres en EPUB.
  • Obtenir els coneixements necessaris per a l'autopublicació.
  • Aprendre a dissenyar i produir còmics amb qualitat tècnica.
  • Adquirir la capacitat de creació, distribució i comercialització de continguts editorials.
  • Adquirir coneixements sobre dispositius i models de negoci en el mercat editorial.
  • Obtenir la capacitat d'extreure el màxim rendiment de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la promoció del llibre i la lectura.
  • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i l'esperit emprenedor.
  • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en xarxa.
  • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la seva formació de manera autònoma.

Objectius


  • Obtenir coneixements profunds sobre el món editorial tradicional del format en paper i el nou paradigma digital.
  • Adquirir una visió completa de totes les tecnologies actuals i dominar la gestió de projectes editorials multimèdia.
  • Dominar l'edició de llibres en EPUB.
  • Obtenir els coneixements necessaris per a l'autopublicació.
  • Aprendre a dissenyar i produir còmics amb qualitat tècnica.
  • Adquirir la capacitat de creació, distribució i comercialització de continguts editorials.
  • Adquirir coneixements sobre dispositius i models de negoci en el mercat editorial.
  • Obtenir la capacitat d'extreure el màxim rendiment de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la promoció del llibre i la lectura.
  • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora i l'esperit emprenedor.
  • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i en xarxa.
  • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
  • Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.

 

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest programa s'adreça tant a estudiants com a professionals que vulguin adquirir, completar o actualitzar la seva formació en el camp de l'edició en paper i digital. El màster d'Edició digital és especialment interessant per a:

  • Autors i creadors.
  • Editors i persones interessades a autoeditar-se. 
  • Professionals del sector editorial.

Competències

 

Competències transversals

  • Capacitat d'anàlisi crítica, interpretació de l'entorn i d'adaptació a noves situacions organitzatives.
  • Capacitat de treball en equip i de coordinar equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de creativitat i innovació.
  • Capacitat per a buscar i gestionar informació.
  • Capacitat per a la comunicació.
  • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
  • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències


 

Competències transversals

  • Capacitat d'anàlisi crítica, interpretació de l'entorn i d'adaptació a noves situacions organitzatives.
  • Capacitat de treball en equip i de coordinar equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de creativitat i innovació.
  • Capacitat per a buscar i gestionar informació.
  • Capacitat per a la comunicació.
  • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
  • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques

  • Comprendre el canvi de paradigma que suposa el pas del llibre en paper al format digital.
  • Adquirir les especialitats de tractament del text i de la producció editorial de manera integral, activa i pràctica.
  • Aprendre a editar llibres en paper i en EPUB. 
  • Conèixer el marc legislatiu sobre els drets d’autor i saber gestionar contractacions. 
  • Concebre de manera creativa projectes de llibre enriquit, amb àudio i vídeo. 
  • Entendre les especificitats i els mercats de les diferents tipologies editorials. 
  • Conèixer la versatilitat dels diferents suports de lectura i els models de negoci associats. 
  • Saber conjugar els coneixements del món editorial tradicional amb les noves perspectives digitals. 
  • Projectar estratègies editorials d’acord amb el nou paradigma de creació, distribució i comercialització de continguts textuals a internet, basades en les metadades. 
  • Usar de manera creativa les possibilitats de les xarxes socials per promocionar el llibre i la lectura. 
  • Saber planificar estratègies de promoció de la lectura en llibreries i biblioteques. 
  • Dissenyar la teva pròpia autopublicació.

Competències pròpies de la UOC

  • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
  • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès)

A qui es dirigeix

  • Editors
  • Creadors (escriptors, il·lustradors, traductors)
  • Gestors de màrqueting editorial
  • Comercials de llibres i continguts digitals
  • Responsables de comunicació d'una editorial
  • Dissenyadors i creadors de continguts digitals

Sortides professionals

Aquest programa s'adreça tant a estudiants com a professionals que vulguin adquirir, completar o actualitzar la seva formació en el camp de l'edició en paper i digital. El màster d'Edició digital és especialment interessant per a:

  • Editors
  • Creadors (escriptors, il·lustradors, traductors)
  • Gestors de màrqueting editorial
  • Comercials de llibres i continguts digitals
  • Responsables de comunicació d'una editorial
  • Dissenyadors i creadors de continguts digitals
  • Maquetadors

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster de formació permanent en Edició Digital

Requisits d'accés

Titulació d'accés

Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar en funció d'on hagis cursat els estudis:
Documentació

Hauràs de lliurar la documentació que acrediti la teva titulació o la teva experiència professional durant els 10 dies posteriors a la formalització de la matrícula. Consulta quina documentació és necessària en cada cas i com i on l'has de presentar.

Experiència professional

En el cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional amb 1 any d'experiència en una de les àrees següents: editor, maquetador, programador d’EPUB, creador de continguts de màrqueting editorial o tècnic de l'àrea de comercialització.

Aquesta opció a través de l'experiència professional és únicament per a estudiants que no disposen de cap títol universitari oficial.

Coneixements previs

És recomanable tenir unes competències bàsiques d'informàtica i d'anglès.

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.
Màster de formació permanent en Edició Digital

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
6.780 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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