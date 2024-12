La Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) —a través de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) del Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña— ha reconocido a dos investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en su convocatoria recientemente resuelta del programa Academia, el cual tiene la finalidad de incentivar la excelencia investigadora del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente a las universidades catalanas.

La catedrática Begonya Enguix y la profesora agregada Joana Maria Pujadas, ambas adscritas a los Estudios de Artes y Humanidades, figuran entre los 50 académicos distinguidos en esta edición de ICREA Academia, un programa de intensificación de la investigación destinado a profesorado universitario que imparte docencia y que se encuentra en fase activa y de expansión de su actividad investigadora. Esta iniciativa prioriza la detección y el estímulo de los académicos con más capacidad de crecimiento científico y valora el impacto potencial de su trayectoria investigadora.

Género, masculinidades, cuerpos, identidades y afectos

Enguix es la investigadora líder del grupo de investigación MEDUSA, Géneros en Transición: Masculinidades, Afectos, Cuerpos y Tecnociencia. Además, es la directora de las conferencias internacionales Men in Movement (MIM), la última edición de las cuales se celebró los días 9 y 10 de diciembre en la UOC para imaginar masculinidades para futuros feministas y democráticos que sirvan para desafiar el machismo, el antifeminismo y otras formas de extremismo y violencia.

La catedrática es experta en la antropología del género y ha centrado buena parte de su investigación en el estudio crítico de las masculinidades contemporáneas en relación con el cuerpo, la identidad, los afectos y la política. Una de sus líneas de investigación indaga en la relación entre género, cuerpo, afectos y política y en cómo esta relación produce diferentes acciones políticas. Entre otras cuestiones, la investigadora ha trabajado a fondo los activismos LGTBIQ+ y la relación entre cuerpo, género y afectos en las organizaciones y partidos soberanistas catalanes. Enguix también explora el vínculo entre género —masculinidad— y nación en diferentes posiciones ideológicas, siempre teniendo en cuenta el contexto actual de auge de las políticas populistas y las posiciones antigénero.

"Nuestros cuerpos —y todo lo que afectan y les afecta— son actores fundamentales de la acción social. Estamos atravesadas por relaciones de poder que afectan a nuestra forma de ser en el mundo y nuestras relaciones", apunta la experta.

La investigadora ha publicado más de 80 trabajos científicos y ha participado en más de treinta proyectos de investigación nacionales e internacionales. Además, la catedrática es codirectora del grado interuniversitario de Antropología y Evolución Humana URV-UOC.

Demografía histórica e historia económica

Pujadas-Mora, subdirectora de investigación de los Estudios de Artes y Humanidades, desarrolla una investigación multidisciplinaria centrada en el análisis y la comprensión de las dinámicas demográficas y socioeconómicas a largo plazo desde una perspectiva de género, a la vez que integra de forma pionera la inteligencia artificial para construir datos demográficos a partir de fuentes originales manuscritas.

La investigadora, que lidera el grupo Sociedad, Estado y Cultura (SEC-History), tiene especial interés en el estudio del papel de las políticas de salud pública y las instituciones sociosanitarias en el descenso de la mortalidad durante la transición demográfica —en los siglos xix y xx—. La profesora también analiza la dinámica de las epidemias en el transcurso de la transición epidemiológica, así como la evolución de los flujos migratorios en una visión a largo plazo —desde el siglo xv al xx—.

"El pasado es el mejor banco de pruebas para prevenir y preparar la llegada de crisis sanitarias, que podrían surgir con la globalización, el aumento de la urbanización y el cambio climático", señala Pujadas.

La académica también se dedica al estudio del proceso de reproducción social de las familias, así como de la formación de los mercados de trabajo en los periodos preindustrial e industrial.

La profesora ha sido galardonada con el premio Louis Henry por la European Society of Historical Demography, además de ser la primera presidenta mujer de la Asociación de Demografía Histórica —ADEH, de España y Portugal— en sus 40 años de historia. Es coeditora de la revista Historical Life Course Studies y presidenta de la Family and Demography Network de la European Social Science History Conference.

Seis reconocimientos ICREA en la UOC

Con Enguix y Pujadas ya son seis los investigadores de la UOC reconocidos por ICREA. En 2023 también fue reconocido con un ICREA Academia Hug March, catedrático de los Estudios de Economía y Empresa e investigador del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3). March es experto en sostenibilidad y transición ecológica, ecología política, gestión del ciclo del agua y estudios urbanos. En 2023 también lo fue Xavier Vilajosana, catedrático y coinvestigador líder del grupo Wireless Networks (WINE) —adscrito al IN3—, experto en sistemas distribuidos de gran escala como las redes de sensores y el internet de las cosas, y que actualmente es vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la UOC.

En 2021 fue reconocida como ICREA Sénior Diana Roig-Sanz, líder del grupo de investigación Estudios Literarios Globales (GlobaLS) —adscrito al IN3 y a los Estudios de Artes y Humanidades—, que estudia la literatura global, la transferencia cultural y la sociología de la traducción. Roig-Sanz también fue distinguida en 2018 con una Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

En 2015 también fue acreditado como ICREA Sénior Jordi Cabot, experto en ingeniería de sistemas y software, actualmente investigador en el Luxembourg Institute of Science and Technology.