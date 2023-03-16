Un emprendedor lanza una tecnología para mejorar la productividad de los procesos de las pymesDatanest, finalista del SpinUOC 2025, busca mejorar la productividad y la eficiencia en empresas del sector logístico
El proyecto impulsa un software que facilita la toma de decisiones estratégicas y la automatización de procesos administrativos del ámbito logístico
Conseguir la máxima eficiencia y sacar el máximo provecho de nuestro trabajo es uno de los objetivos de Datanest, uno de los ocho proyectos finalistas del programa de emprendimiento SpinUOC, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El líder del proyecto, Xavier Garcia, explica que el proyecto surge de una inquietud que siempre lo ha motivado, que es "cómo podemos ser más eficientes y cómo exprimimos al máximo el fruto de nuestro trabajo".
De esta inquietud nace Datanest, una solución de software de gestión de datos y automatización que persigue optimizar la toma de decisiones empresariales. Y lo hace mediante el uso de big data y modelos predictivos avanzados. "Nos especializamos en la gestión de métricas e indicadores del sector logístico", precisa Garcia, estudiante de Psicología en la UOC y máster de Ciencia de Datos (Data Science).
Xavier Garcia presentando Datanest en el SpinUOC 2025
Parar la pérdida de eficiencia
El líder del proyecto destaca que en 2024 el nivel medio de productividad y eficiencia en España fue del 49,85 %, con un decrecimiento del 10 % respecto al año anterior (Adecco Outsourcing, 2025). "Este problema incrementa los gastos innecesarios y fomenta la pérdida de tiempo de los emprendedores y la fuga del capital humano de las empresas del panorama nacional", apunta Garcia. Ante esta situación, Datanest ofrece una solución basada en datos de mercado que facilita la toma de decisiones estratégicas y la automatización de procesos de contabilidad, gestión de personal y finanzas. "Permitimos a emprendedores de pequeños y medianos comercios disfrutar de los recursos de automatización integral y análisis predictivo, normalmente asociados a empresas con más capital", explica.
“En Datanest, el objetivo es democratizar la eficiencia y la automatización”
El software de Datanest facilita a sus clientes integrar automatización inteligente y gestión avanzada de datos con un enfoque personalizado. Todo ello gracias al uso de la inteligencia artificial, del machine learning y de la computación en la nube para optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones en tiempo real. Las posibilidades de Datanest ayudan a los clientes a "reducir costes operativos, mejorar la eficiencia de sus flujos de trabajo y obtener informaciones valiosas y más precisas a partir de sus propios datos", comenta Garcia.
Datanest pone las cosas fáciles. De hecho, el cliente no necesita ser un experto para entender los resultados la herramienta, destaca Garcia. "Y lo mejor es que cada decisión está basada en información veraz y en tiempo real". "Con nosotros, las pequeñas y las medianas empresas pueden encontrar un trato continuo y adaptado a sus necesidades concretas", añade. Uno de los valores del proyecto es la defensa del acceso a herramientas de análisis predictivo para todas las empresas, sea cual sea su dimensión. "En Datanest, el objetivo es democratizar la eficiencia y la automatización", comenta Garcia.
Diferencias respecto a otros competidores
El líder del proyecto indica que las características que tiene Datanest la diferencian de otros competidores tradicionales que "operan a gran escala, pero con soluciones más estándares". "Con Datanest devolvemos el aspecto competitivo al tejido empresarial", subraya Garcia. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de pruebas piloto con nueve negocios que han confiado en la iniciativa. Garcia asegura que los negocios que han probado la herramienta han experimentado un incremento medio de eficiencia del 12,3 % desde el uso de sus servicios.
En estos momentos, los impulsores de Datanest buscan una inversión de 35.000 euros con el objetivo de ampliar su servicio en la nube y las áreas de difusión, porque una de sus intenciones es buscar su introducción en el mercado norteamericano a partir del primer trimestre de 2026.
Datanest contribuye a fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico; el ODS 9, Industria, innovación e infraestructura; el ODS 10, Reducción de las desigualdades; y el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.
La investigación de la UOC
La UOC investiga, con una marcada especialización en el ámbito digital, para incidir en la construcción de la sociedad del futuro y contribuir a las transformaciones necesarias para hacer frente a los desafíos globales.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a cinco unidades de investigación para abordar cinco misiones: Cultura para una sociedad crítica, Educación a lo largo de la vida, Salud digital y bienestar planetario, Tecnología ética y humana y Transición digital y sostenibilidad.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento de la UOC. Más información: research.uoc.edu.