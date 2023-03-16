El software de Datanest facilita a sus clientes integrar automatización inteligente y gestión avanzada de datos con un enfoque personalizado. Todo ello gracias al uso de la inteligencia artificial, del machine learning y de la computación en la nube para optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones en tiempo real. Las posibilidades de Datanest ayudan a los clientes a "reducir costes operativos, mejorar la eficiencia de sus flujos de trabajo y obtener informaciones valiosas y más precisas a partir de sus propios datos", comenta Garcia.

Datanest pone las cosas fáciles. De hecho, el cliente no necesita ser un experto para entender los resultados la herramienta, destaca Garcia. "Y lo mejor es que cada decisión está basada en información veraz y en tiempo real". "Con nosotros, las pequeñas y las medianas empresas pueden encontrar un trato continuo y adaptado a sus necesidades concretas", añade. Uno de los valores del proyecto es la defensa del acceso a herramientas de análisis predictivo para todas las empresas, sea cual sea su dimensión. "En Datanest, el objetivo es democratizar la eficiencia y la automatización", comenta Garcia.

Diferencias respecto a otros competidores

El líder del proyecto indica que las características que tiene Datanest la diferencian de otros competidores tradicionales que "operan a gran escala, pero con soluciones más estándares". "Con Datanest devolvemos el aspecto competitivo al tejido empresarial", subraya Garcia. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de pruebas piloto con nueve negocios que han confiado en la iniciativa. Garcia asegura que los negocios que han probado la herramienta han experimentado un incremento medio de eficiencia del 12,3 % desde el uso de sus servicios.

En estos momentos, los impulsores de Datanest buscan una inversión de 35.000 euros con el objetivo de ampliar su servicio en la nube y las áreas de difusión, porque una de sus intenciones es buscar su introducción en el mercado norteamericano a partir del primer trimestre de 2026.

Datanest contribuye a fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico; el ODS 9, Industria, innovación e infraestructura; el ODS 10, Reducción de las desigualdades; y el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.