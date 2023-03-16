Un emprenedor llança una tecnologia per millorar la productivitat dels processos de les pimesDatanest, finalista de l'SpinUOC 2025, busca millorar la productivitat i l'eficiència en empreses del sector logístic
El projecte impulsa un programari que facilita la presa de decisions estratègiques i l'automatització de processos administratius de l'àmbit logístic
Aconseguir la màxima eficiència i treure el màxim profit de la nostra feina és un dels objectius de Datanest, un dels vuit projectes finalistes del programa d'emprenedoria SpinUOC, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El líder del projecte, Xavier Garcia, explica que el projecte sorgeix d'una inquietud que sempre l'ha motivat, que és "com podem ser més eficients i com espremem al màxim el fruit del nostre treball".
D'aquest neguit neix Datanest, una solució de programari de gestió de dades i automatització que persegueix optimitzar la presa de decisions empresarials. Això ho fa mitjançant l'ús de big data i models predictius avançats. "Ens especialitzem en la gestió de mètriques i indicadors del sector logístic", precisa Garcia, estudiant de Psicologia a la UOC i màster de Ciència de Dades (Data Science).
Xavier Garcia presentant Datanest a l'SpinUOC 2025
Aturar la pèrdua d'eficiència
El líder del projecte destaca que el 2024 el nivell de productivitat i eficiència mitjà a Espanya va ser del 49,85 %, amb un decreixement del 10 % respecte a l'any anterior (Adecco Outsourcing, 2025). "Aquest problema incrementa les despeses innecessàries i fomenta la pèrdua de temps dels emprenedors i la fuga del capital humà de les empreses del panorama nacional", apunta Garcia. Davant d'aquesta situació, Datanest ofereix una solució basada en dades de mercat que facilita la presa de decisions estratègiques i l'automatització de processos de comptabilitat, gestió de personal i finances. "Permetem a emprenedors de petits i mitjans comerços gaudir dels recursos d'automatització integral i anàlisi predictiva, normalment associats a empreses amb més capital", explica.
“A Datanest, l'objectiu és democratitzar l'eficiència i l'automatització”
El programari de Datanest facilita als seus clients integrar automatització intel·ligent i gestió avançada de dades amb un enfocament personalitzat. Tot això, gràcies a l'ús de la intel·ligència artificial, del machine learning i de la computació al núvol per optimitzar processos i facilitar la presa de decisions en temps real. Les possibilitats de Datanest ajuden els clients a "reduir costos operatius, millorar l'eficiència dels seus fluxos de treball i obtenir informacions valuoses i més precises a partir de les seves pròpies dades", comenta Garcia.
Datanest posa les coses fàcils. De fet, el client no necessita ser un expert per entendre els resultats l'eina, destaca Garcia. "I el millor és que cada decisió està basada en informació veraç i a temps real". "Amb nosaltres, les petites i les mitjanes empreses poden trobar un tracte continu i adaptat a les seves necessitats concretes", afegeix. Un dels valors del projecte és la defensa de l'accés a eines d'anàlisi predictiva per a totes les empreses, sigui quina sigui la seva dimensió. "A Datanest, l'objectiu és democratitzar l'eficiència i l'automatització", comenta Garcia.
Diferències respecte a altres competidors
El líder del projecte indica que les característiques que té Datanest la diferencien d'altres competidors tradicionals que "operen a gran escala, però amb solucions més estàndards". "Amb Datanest retornem l'aspecte competitiu al teixit empresarial", subratlla Garcia. Actualment, el projecte es troba en fase de proves pilot amb nou negocis que han confiat en la iniciativa. Garcia assegura que els negocis que han provat l'eina han experimentat un increment mitjà d'eficiència del 12,3 % des de l'ús dels seus serveis.
En aquests moments, els impulsors de Datanest busquen una inversió de 35.000 euros amb l'objectiu d'ampliar el seu servei al núvol i les àrees de difusió, perquè una de les seves intencions és buscar la introducció al mercat nord-americà a partir del primer trimestre del 2026.
Datanest contribueix a fomentar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU: l’ODS 8, Treball digne i creixement econòmic; l’ODS 9, Indústria, innovació i infraestructures; l’ODS 10, Reducció de les desigualtats; i l’ODS 17, Aliances per assolir els objectius.
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