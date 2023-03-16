Un nuevo modelo que integra arte y tecnología

El estudio, publicado en la revista British Educational Research Journal, detectó que existe un interés creciente en las escuelas por trabajar la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la competencia digital, pero el profesorado no siempre cuenta con orientaciones prácticas para integrar estas capacidades de manera coherente en el currículo. Para lograrlo, las investigadoras proponen trabajar con un modelo denominado ABL+DT (por las siglas en inglés de aprendizaje basado en las artes y las tecnologías digitales).

"Las artes permiten mirar la realidad desde otros lenguajes, interpretarla y cuestionarla, expresar y construir un significado de diferentes maneras", explica Escala. "Y eso es precisamente lo que busca el modelo ABL+DT: que el alumnado aprenda contenidos, pero que también pueda comprender mejor su entorno y desarrollar competencias para participar de forma más crítica, creativa y sensible en su escuela, en su casa o en su comunidad".

De acuerdo con la investigación, es habitual que las artes y las tecnologías digitales transiten caminos separados en el entorno educativo. Las artes, muchas veces, quedan relegadas a un papel complementario o de entretenimiento, mientras la tecnología tiene un rol más instrumental. "El modelo ABL+DT nace para responder a esa brecha: integra ambas dimensiones como mediadoras del aprendizaje, la creación, la documentación y la participación", añade la investigadora.

El modelo propuesto organiza el diseño educativo a partir de cuatro componentes interconectados:

El contexto relacional . El conjunto de actores, recursos y condiciones que influyen en el aprendizaje, desde el alumnado y sus familias hasta las instituciones culturales.

. El conjunto de actores, recursos y condiciones que influyen en el aprendizaje, desde el alumnado y sus familias hasta las instituciones culturales. El diseño . La planificación de experiencias de aprendizaje que integran artes, tecnologías digitales, el currículo y las necesidades del contexto.

. La planificación de experiencias de aprendizaje que integran artes, tecnologías digitales, el currículo y las necesidades del contexto. La implementación . El desarrollo de las actividades mediante una secuencia de aprendizaje basada en observar, reflexionar, crear, presentar y compartir.

. El desarrollo de las actividades mediante una secuencia de aprendizaje basada en observar, reflexionar, crear, presentar y compartir. La evaluación. El seguimiento continuo del proceso y de los resultados para valorar los aprendizajes, la participación y la mejora de la experiencia educativa.

Además, el modelo sitúa al alumnado en el centro y en relación con su contexto (docentes, familias, equipo directivo, instituciones culturales y comunidad local). Por último, ofrece una secuencia práctica de implementación: observar, reflexionar, crear, presentar y evaluar. "Esta secuencia permite que el alumnado mire su entorno con más atención, dialogue, interprete, cree algo propio que aporte a la comunidad, lo comparta y reflexione sobre lo aprendido", recalca Escala.

¿Cómo preparar al alumnado para un futuro marcado por la IA?

El modelo propuesto por las investigadoras de la UOC no se queda en el marco teórico, sino que ha sido validado por expertos y docentes, cuyos comentarios sirvieron para simplificar el modelo, hacerlo más práctico y avanzar en su implementación en los centros escolares. "Para ponerlo en marcha, no hace falta tener una gran infraestructura tecnológica ni convertirse en una escuela artística, hace falta una actitud abierta a revisar las propias prácticas para poder diseñar experiencias de aprendizaje más significativas, creativas y conectadas con el contexto", explica la investigadora, adscrita al centro UOC-FuturEd.

A partir de ahí, el estudio detecta que hay ciertas condiciones clave para la implementación de este nuevo modelo educativo: el liderazgo y el apoyo institucional, el tiempo para que los profesores planifiquen y reflexionen, la formación y el acompañamiento docente, la apertura de la escuela al entorno y a la comunidad para que el aprendizaje no se quede encerrado en el aula, y una cultura de evaluación diferente que no se centre solamente en el producto final.

"Este enfoque no trabaja las competencias de forma abstracta, sino a través de situaciones concretas vinculadas con el arte, el currículo y los problemas reales del entorno del alumnado. Por ejemplo, la creatividad no se trabaja diciendo al alumnado: 'Sé creativo', sino ofreciéndole oportunidades para observar, imaginar, cruzar ideas, crear y revisar lo que ha hecho. Y el pensamiento crítico se desarrolla cuando el alumnado interpreta una obra, analiza un problema social, contrasta puntos de vista y justifica sus decisiones", detalla Nella Escala.

"Estas ideas se vuelven todavía más importantes ahora que la inteligencia artificial generativa ha entrado con fuerza en la educación. Necesitamos fortalecer la agencia del alumnado para que sea capaz de preguntar mejor, contrastar respuestas, tomar decisiones y no delegar su criterio en la IA", sostiene la investigadora de la UOC. "Cuando el alumnado conecta lo que aprende con sus problemas reales, con su entorno y con formas de expresión artística, se siente más protagonista de su aprendizaje, y esto puede aumentar su implicación", concluye.

Esta investigación está enmarcada en la misión de investigación de la UOC La educación del futuro y contribuye al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU número 4, Educación de calidad.