Las compañías mantienen la frecuencia de vuelos a pesar de la competitividad del tren de alta velocidadLas aerolíneas responden con una reducción en la oferta de asientos, pero no en el número de vuelos, para no perjudicar la conectividad con los hubs aéreos
En los principales corredores de alta velocidad, la frecuencia pasó de 78 a 115 viajes diarios
La liberalización del mercado del tren de alta velocidad en España en 2020 hizo posible un aumento de pasajeros respecto a su competidor: el transporte aéreo. Las compañías de aviación respondieron a este aumento de competencia con una disminución del 10 % al 16 % en la oferta de asientos, pero mantuvieron la frecuencia de vuelos para no perjudicar la conectividad de los hubs aéreos. Esta es la principal conclusión de un artículo elaborado por investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
En este artículo, publicado en abierto, se explica que la Unión Europea apoya el tren de alta velocidad, como forma sostenible de transporte, y se señala que una fórmula para impulsarlo es la liberalización del mercado. Uno de los pocos países en los que se ha llevado a cabo esta medida es España. En 2020 se decidió liberalizar los operadores en los principales corredores: Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga. Como resultado, aumentaron tanto la oferta de servicios como la demanda por parte de los pasajeros. En los principales corredores, la frecuencia pasó de 78 a 115 viajes diarios, y el número de asientos aumentó un 60 % (de casi 24 millones en 2019 a unos 37 millones en 2023). En cuanto a la demanda, aumentó hasta un 45 % (unos 20 millones de pasajeros en 2019 hasta más de 30 millones en 2023).
Estos buenos resultados de la liberalización aumentaron la cuota de mercado del tren de alta velocidad por encima del 80 % en la mayoría de los corredores respecto a los desplazamientos en avión, en los corredores donde ambos medios de transporte compiten. Las compañías de aviación respondieron a esta competencia del tren de alta velocidad con una reducción de asientos, mediante la sustitución de algunos modelos de avión por otros de menor capacidad. La frecuencia de vuelos, sin embargo, se mantuvo.
“Aunque la legislación decida avanzar hacia la prohibición de los vuelos cortos, su impacto sería muy limitado sobre el número de vuelos”
Ni el mercado ni la ley reducen los vuelos
“El gran aumento de la alta velocidad en España a causa de la liberalización no ha permitido reducir el número de vuelos”, destacan como conclusión los tres autores del artículo: Daniel Albalate, director del Observatorio de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas de la UB; Albert Gragera, de la UAB, y el catedrático Pere Suau-Sánchez, responsable del Sustainability, Management and Transport Research Group (SUMAT) —adscrito al centro UOC-DIGIT— y profesor de los Estudios de Economía y Empresa.
Añaden: “Esto tiene implicaciones en la promoción del tren de alta velocidad como medio de transporte más sostenible; hacer más atractiva la alta velocidad a través del mercado no parece un camino que permita lograr mejoras ambientales y climáticas significativas”. “La causa parece ser el interés de las compañías aéreas de red que tienen que mantener frecuencias de vuelo altas aunque sea con aviones más pequeños, ya que muchos vuelos domésticos alimentan el hub de Madrid-Barajas; aunque sea con menos pasajeros, estos vuelos se realizan igualmente para llenar los aviones intercontinentales”, apuntan.
“En conclusión, si una liberalización del mercado tan exitosa como la del tren de alta velocidad no ha sido capaz de reducir vuelos, difícilmente ninguna dinámica de mercado lo conseguirá”, afirman. Incluso defienden que “aunque, como se pretende, la legislación española decida avanzar hacia la prohibición de los vuelos cortos, su impacto sería muy limitado sobre el número de vuelos y las emisiones si se mantiene la voluntad de excluir precisamente los vuelos de conexión con los hubs”.
Artículo de referencia
Albalate, D. [Daniel], Gragera, A. [Albert] & Suau-Sanchez, P. [Pere] (2026). Fewer seats, resilient frequencies: Impacts of large-scale high-speed rail liberalisation on air transport supply, Research in Transportation Business & Management, 67. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2026.101712.
Este estudio está relacionado con la misión de investigación de la UOC "Transición digital y sostenibilidad" y con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 9, industria, innovación e infraestructura.
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