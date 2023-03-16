La liberalización del mercado del tren de alta velocidad en España en 2020 hizo posible un aumento de pasajeros respecto a su competidor: el transporte aéreo. Las compañías de aviación respondieron a este aumento de competencia con una disminución del 10 % al 16 % en la oferta de asientos, pero mantuvieron la frecuencia de vuelos para no perjudicar la conectividad de los hubs aéreos. Esta es la principal conclusión de un artículo elaborado por investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En este artículo, publicado en abierto, se explica que la Unión Europea apoya el tren de alta velocidad, como forma sostenible de transporte, y se señala que una fórmula para impulsarlo es la liberalización del mercado. Uno de los pocos países en los que se ha llevado a cabo esta medida es España. En 2020 se decidió liberalizar los operadores en los principales corredores: Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga. Como resultado, aumentaron tanto la oferta de servicios como la demanda por parte de los pasajeros. En los principales corredores, la frecuencia pasó de 78 a 115 viajes diarios, y el número de asientos aumentó un 60 % (de casi 24 millones en 2019 a unos 37 millones en 2023). En cuanto a la demanda, aumentó hasta un 45 % (unos 20 millones de pasajeros en 2019 hasta más de 30 millones en 2023).

Estos buenos resultados de la liberalización aumentaron la cuota de mercado del tren de alta velocidad por encima del 80 % en la mayoría de los corredores respecto a los desplazamientos en avión, en los corredores donde ambos medios de transporte compiten. Las compañías de aviación respondieron a esta competencia del tren de alta velocidad con una reducción de asientos, mediante la sustitución de algunos modelos de avión por otros de menor capacidad. La frecuencia de vuelos, sin embargo, se mantuvo.