“La idea es apoyar una transición desde los modelos educativos tradicionales hacia experiencias más útiles y motivadoras, como juegos que realmente conecten con los estudiantes”, señala Raluca Ionela Maxim. “Estos juegos pueden ayudar a desarrollar habilidades cognitivas y hacer que el aprendizaje sea más significativo al combinar teoría y práctica de una forma divertida y motivadora, donde las recompensas y los desafíos alimenten tanto la motivación intrínseca como la extrínseca para aprender y aplicar el conocimiento en la vida real”.

La empatía, en el centro del diseño de videojuegos educativos

La empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, de ponerse en la piel del otro para experimentar el mundo bajo su punto de vista. Aplicada al diseño de videojuegos educativos, la empatía empieza por comprender cómo los jugadores o estudiantes sienten, piensan y actúan para poder tomar decisiones de diseño que se perciban como naturales y motivadoras para el jugador. Esta empatía también se integra en las historias, los elementos visuales y las interacciones, que deben reflejar la realidad y las emociones del estudiante para que este conecte de verdad con la experiencia.

“En el Empathic Design Thinking Framework quise ir más allá. El pensamiento empático deja de ser solo observar a los usuarios: se convierte en una forma estructurada de comprender los aspectos cognitivos, emocionales y motivacionales de las personas”, apunta la investigadora, adscrita al centro UOC-TRÀNSIC. “El EDTF ayuda a los equipos a pasar de diseñar basándose en suposiciones a diseñar basándose en la experiencia humana real. Tiende un puente entre la psicología, la neurociencia (y cómo el cerebro funciona en términos de percepción, memoria o atención), y el diseño, convirtiendo la empatía en una herramienta práctica para crear experiencias de aprendizaje significativas, efectivas y humanas”, añade.

10 pasos para diseñar juegos educativos más efectivos

El Empathic Design Thinking Framework (EDTF), publicado en abierto en la revista Information, no se limita a preguntar qué juego debería desarrollarse, sino que se centra en cómo hacer que el estudiante sienta, piense y se conecte mientras aprende. Este marco de trabajo está estructurado en 10 fases que guían el desarrollo de juegos educativos centrados en el usuario, emocionalmente atractivos y pedagógicamente sólidos:

Empatizar. La primera fase busca una comprensión profunda de los usuarios, como alumnos o docentes, y sus necesidades y motivaciones reales, mediante métodos como la elaboración de mapas de contexto, entrevistas en profundidad, la observación o el análisis de experiencias emocionales y cognitivas. Codiseñar escenarios. Diseñadores, profesores y estudiantes colaboran para definir el contexto, la narrativa y el recorrido de aprendizaje del juego con el objetivo de crear historias y situaciones relevantes y emocionalmente significativas. Codiseñar el contenido educativo. En esta tercera fase se busca alinear el contenido pedagógico con los objetivos de aprendizaje y la jugabilidad, con el objetivo de mantener una experiencia coherente y motivadora. Evaluar la experiencia de usuario. Antes de pasar a la programación del juego, se poner a prueba su flujo narrativo y visual para identificar posibles puntos confusos o brechas en la experiencia del jugador. Crear maquetas sencillas. Se diseñan prototipos de baja fidelidad para probar las ideas centrales del juego con rapidez y así obtener una retroalimentación temprana y detectar problemas de diseño sin grandes inversiones. Evaluar la experiencia de usuario de forma iterativa. Se llevan a cabo ciclos repetidos de prueba y mejora del diseño para optimizar la experiencia y ajustar las interacciones, la interfaz y la narrativa a la retroalimentación recibida. Crear un prototipo de alta fidelidad. En esta fase se aborda el desarrollo de una versión casi final del juego, funcional y visualmente completa con el objetivo de validar la eficacia educativa, la inmersión y la satisfacción del usuario. Desarrollar. Se lleva a cabo la producción completa del juego, integrando contenido, mecánicas y elementos de interfaz y experiencia de usuario. Como resultado, se obtiene un producto final coherente con las pruebas previas y con los objetivos de aprendizaje. Evaluar y valorar. Después del desarrollo, se evalúa el impacto educativo y emocional del juego en contextos reales para medir si el juego mejora el conocimiento, la motivación y la implicación de los estudiantes. Desplegar y mantener. La última fase consiste en la implementación y el mantenimiento del juego en el entorno educativo, asegurando que el producto se sostiene en el tiempo y se mejora de forma continua.

“El Empathic Design Thinking Framework no se limita a los videojuegos educativos, aunque de momento se haya validado en ese ámbito. Es un enfoque flexible, empático, basado en datos y centrado en el usuario que puede adaptarse a múltiples campos. Al estar enfocado en empatizar con los usuarios, definir necesidades y patrones precisos, así como diseñar y probar soluciones de forma iterativa, es altamente transferible a otros contextos digitales, incluidos los de la salud, la automatización empresarial e incluso los productos impulsados por inteligencia artificial”, concluye Raluca Ionela Maxim.

Este estudio se enmarca en las misiones de investigación de la UOC La educación del futuro y Transformación digital y sostenibilidad y favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU número 4, educación de calidad.