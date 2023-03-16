La UOC abre una nueva convocatoria de su programa de emprendimiento tecnológico en educaciónEduTECH Emprèn tiene abierta la inscripción hasta el 15 de septiembre
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través de la plataforma Hubbik, ha abierto la convocatoria para una nueva edición del programa EduTECH Emprèn, una iniciativa de preaceleración pensada para proyectos de emprendimiento en el ámbito de la tecnología educativa (EdTech). Este programa gratuito se dirige a personas emprendedoras con ideas que puedan transformar la forma como aprendemos. EduTECH Emprèn ofrece formación, mentoría y acompañamiento experto para ayudar a hacer realidad iniciativas que respondan a los retos del sector educativo.
Un programa completo y 100 % en línea
El programa, que se desarrollará del 1 de octubre al 31 de diciembre, consta de 80 horas de formación y 100 horas de mentoría personalizada. La formación incluye sesiones especializadas en innovación y tecnología y en gestión empresarial, en las que se pone el foco en validar el lienzo de modelo de negocio (business model canvas) y preparar un resumen ejecutivo del proyecto y un pitch de 90 segundos de presentación. Todo el itinerario se hace en línea a través de la incubadora virtual de Hubbik. El plazo de inscripción es el 15 de septiembre y las plazas son limitadas.
Durante diez semanas, las personas participantes recibirán formación tanto en aspectos de gestión empresarial, para llevar a cabo su idea, como en temas de innovación y tecnología educativas, para tener una visión más amplia del sector. Estas actividades facilitarán validar su propuesta y prepararla para futuras fases de crecimiento, inversión y aceleración.
“El programa está bien enfocado para personas que pueden no tener ningún conocimiento previo en emprendimiento y que necesitan unas bases para empezar a materializar su proyecto”
Una formación y mentoría definitivas para el éxito de los proyectos
Nil Gallego, estudiante del grado de Ingeniería Informática, es uno de los promotores de Authory.tech, una plataforma que permite detectar, con datos concretos, si el estudiante ha usado la IA de forma indebida para hacer un trabajo académico. Gallego fue uno de los participantes de la anterior edición de EduTECH Emprèn. Valora muy positivamente su participación en el programa: "El programa está bien enfocado para personas que pueden no tener ningún conocimiento previo en emprendimiento y que necesitan unas bases para empezar a materializar su proyecto". Destaca que las sesiones lectivas eran "interesantes" e "intensas", y subraya que el bloque de mentoría fue útil para mejorar el pitch y otras cuestiones del proyecto. "Me pareció una iniciativa interesante y bien estructurada, a la vez que exigente con los participantes", valora.
En cuanto a la aportación del programa de emprendimiento para Authory.tech, Gallego asegura que "el EduTECH ha marcado la diferencia entre tener solo la idea de negocio y disponer de un proyecto con pruebas piloto funcionando y perspectiva de futuro". El emprendedor destaca "el compromiso del equipo de Hubbik y la pertinencia de algunos de los ponentes de las sesiones", así como que se pueda llevar a cabo en línea, lo que lo convierte en el programa ideal para personas que no tengan mucho tiempo.
La valoración positiva de Gallego coincide también con la de Óscar Herrero, alumni del grado de Relaciones Internacionales y promotor de Edurantia, un proyecto que consiste en una aplicación gamificada que motiva al alumnado mediante la gestión de una ciudad virtual. "Fue un programa bastante intenso en el sentido de contenido e información", apunta. Herrero asegura que se sintió muy acompañado y destaca como hecho muy positivo "la oportunidad de ir al 4YFN y de poder madurar el proyecto para conseguir ser finalista del SpinUOC". Estos dos hechos han supuesto "un impacto muy importante para Edurantia". Herrero también cree que participar en el programa ha sido una buena oportunidad para conocer gente interesante: "Tanto otros emprendedores que quieren gestionar un proyecto como yo, como mentores, expertos u otras personas importantes del mundo empresarial de Barcelona y de la EdTech".
Inscripción
Más información e inscripciones en el sitio web de EduTECH Emprèn.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco centros de investigación centrados en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion
Programa subvencionado por el Departamento de Empresa y Trabajo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (ref.: SEC072/25/000033).