Una formación y mentoría definitivas para el éxito de los proyectos

Nil Gallego, estudiante del grado de Ingeniería Informática, es uno de los promotores de Authory.tech, una plataforma que permite detectar, con datos concretos, si el estudiante ha usado la IA de forma indebida para hacer un trabajo académico. Gallego fue uno de los participantes de la anterior edición de EduTECH Emprèn. Valora muy positivamente su participación en el programa: "El programa está bien enfocado para personas que pueden no tener ningún conocimiento previo en emprendimiento y que necesitan unas bases para empezar a materializar su proyecto". Destaca que las sesiones lectivas eran "interesantes" e "intensas", y subraya que el bloque de mentoría fue útil para mejorar el pitch y otras cuestiones del proyecto. "Me pareció una iniciativa interesante y bien estructurada, a la vez que exigente con los participantes", valora.

En cuanto a la aportación del programa de emprendimiento para Authory.tech, Gallego asegura que "el EduTECH ha marcado la diferencia entre tener solo la idea de negocio y disponer de un proyecto con pruebas piloto funcionando y perspectiva de futuro". El emprendedor destaca "el compromiso del equipo de Hubbik y la pertinencia de algunos de los ponentes de las sesiones", así como que se pueda llevar a cabo en línea, lo que lo convierte en el programa ideal para personas que no tengan mucho tiempo.

La valoración positiva de Gallego coincide también con la de Óscar Herrero, alumni del grado de Relaciones Internacionales y promotor de Edurantia, un proyecto que consiste en una aplicación gamificada que motiva al alumnado mediante la gestión de una ciudad virtual. "Fue un programa bastante intenso en el sentido de contenido e información", apunta. Herrero asegura que se sintió muy acompañado y destaca como hecho muy positivo "la oportunidad de ir al 4YFN y de poder madurar el proyecto para conseguir ser finalista del SpinUOC". Estos dos hechos han supuesto "un impacto muy importante para Edurantia". Herrero también cree que participar en el programa ha sido una buena oportunidad para conocer gente interesante: "Tanto otros emprendedores que quieren gestionar un proyecto como yo, como mentores, expertos u otras personas importantes del mundo empresarial de Barcelona y de la EdTech".

Inscripción

Más información e inscripciones en el sitio web de EduTECH Emprèn.

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