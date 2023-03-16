La UOC obre una nova convocatòria del seu programa d'emprenedoria tecnològica en educacióEduTECH Emprèn té oberta la inscripció fins al 15 de setembre
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través de la plataforma Hubbik, ha obert la convocatòria per a una nova edició del programa EduTECH Emprèn, una iniciativa de preacceleració pensada per a projectes emprenedors en l'àmbit de la tecnologia educativa (EdTech). Aquest programa gratuït s'adreça a persones emprenedores amb idees que puguin transformar la manera com aprenem. EduTECH Emprèn ofereix formació, mentoria i acompanyament expert per ajudar a fer realitat iniciatives que responguin als reptes del sector educatiu.
Un programa complet i 100 % en línia
El programa, que es desenvoluparà de l'1 d'octubre al 31 de desembre, consta de 80 hores de formació i 100 hores de mentoria personalitzada. La formació inclou sessions especialitzades en innovació i tecnologia i en gestió empresarial, en les quals es posa el focus en la validació del llenç de model de negoci (business model canvas) i la preparació d'un resum executiu del projecte i d'un pitch de 90 segons de presentació. Tot l'itinerari es fa en línia a través de la incubadora virtual de Hubbik. El termini d'inscripció és el 15 de setembre i les places són limitades.
Durant deu setmanes, les persones participants rebran formació tant en aspectes de gestió empresarial, per dur a terme la seva idea, com en temes d'innovació i tecnologia educatives, per tenir una visió més ampla del sector. Aquestes activitats facilitaran validar la seva proposta i preparar-la per a futures fases de creixement, inversió i acceleració.
“El programa està ben enfocat per a persones que poden no tenir cap coneixement previ en emprenedoria i que necessiten unes bases per començar a materialitzar el seu projecte”
Una formació i mentoria definitives per a l'èxit dels projectes
Nil Gallego, estudiant del grau d'Enginyeria Informàtica, és un dels promotors d'Authory.tech, una plataforma que permet detectar, amb dades concretes, si l'estudiant ha utilitzat la IA de forma indeguda per fer un treball acadèmic. Gallego va ser un dels participants de l'anterior edició d'EduTECH Emprèn. Valora molt positivament la participació en el programa: "El programa està ben enfocat per a persones que poden no tenir cap coneixement previ en emprenedoria i que necessiten unes bases per començar a materialitzar el seu projecte". Destaca que les sessions lectives eren "interessants" i "intenses" i subratlla que el bloc de mentoria va ser útil per millorar el pitch i altres qüestions del projecte. "Em va semblar una iniciativa interessant i ben estructurada, alhora que exigent amb els participants", valora.
Quant a l'aportació del programa d'emprenedoria per a Authory.tech, Gallego assegura que "l'EduTECH ha estat la diferència entre tenir només la idea de negoci i disposar d'un projecte amb pilots funcionant i perspectiva de futur". L'emprenedor destaca "el compromís de l'equip de Hubbik i la pertinència d'alguns dels ponents de les sessions" i que es pugui dur a terme en línia, cosa que el converteix en el programa ideal per a persones que no tinguin gaire temps.
La valoració positiva de Gallego coincideix també amb la d'Óscar Herrero, alumni del grau de Relacions Internacionals i promotor d'Edurantia, un projecte que consisteix en una aplicació gamificada que motiva l'estudiantat mitjançant la gestió d'una ciutat virtual. "Va ser un programa bastant intens en el sentit de contingut i informació", apunta. Herrero assegura que es va sentir molt acompanyat i destaca com a fet molt positiu "l'oportunitat d'anar al 4YFN i de poder madurar el projecte per aconseguir ser finalista de l'SpinUOC". Aquests dos fets han suposat "un impacte molt important per a Edurantia". Herrero també creu que participar en el programa ha estat una bona oportunitat per conèixer gent interessant: "Tant altres emprenedors que volen portar un projecte com jo, com mentors, experts o altres persones importants del món empresarial de Barcelona i de l'EdTech".
Inscripció
Més informació i inscripcions al web d'EduTECH Emprèn.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc centres de recerca centrats en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca
Programa subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus (ref.: SEC072/25/000033).