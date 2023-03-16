En un contexto global marcado por el ascenso de la polarización política y episodios de tensión como los vividos en los Estados Unidos en 2021 o en Brasil en 2023, la salud de las democracias liberales ya hace un tiempo que se encuentra bajo el foco de la ciencia política. Ahora, un nuevo estudio con participación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha analizado si el hecho de ganar o perder unas elecciones polarizadas impacta en el grado de satisfacción de la ciudadanía con la democracia y su apoyo a las normas fundamentales que la rigen. Los resultados de la investigación, publicada en abierto en la revista Comparative Political Studies, aportan una mirada sorprendentemente resiliente sobre cómo la ciudadanía percibe el sistema democrático.

El estudio se basa en un análisis comparativo de 35 elecciones y ha contado con la participación de Sergi Ferrer, investigador del grupo eGovernança: administración y democracia electrónica (GADE) de la UOC y de Enrique Hernández, Damjan Tomic y Enrique Prada, investigadores del Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público de la UAB. El proyecto ha examinado si el resultado electoral y el grado de hostilidad entre las fuerzas políticas son factores que condicionan la adhesión a principios democráticos básicos, como la contención institucional (la voluntad de la mayoría de no abusar de su poder y respetar a las minorías) y el consentimiento de los perdedores (la aceptación de los resultados y del derecho de la mayoría a gobernar siguiendo las reglas del juego).

Una de las hipótesis de partida era que la polarización afectiva —la desconfianza o la animadversión hacia los votantes de otros partidos, que, en casos extremos, se pueden percibir como enemigos— podría modificar estas actitudes y llevar a los ciudadanos a cuestionar normas democráticas que van en contra de sus intereses inmediatos. Sin embargo, los resultados muestran que, si bien las persones votantes de los partidos que han ganado están más satisfechas con la democracia que las que han perdido, cuando se analiza el apoyo a las normas democráticas fundamentales, las diferencias son mucho más reducidas.

"Estar más o menos satisfecho en función de si has ganado es muy normal, pasa en cualquier ámbito de la vida. Lo que puede ser problemático es que ganar o perder te haga más o menos democrático, o te lleve a apoyar comportamientos poco democráticos en caso de mucha polarización. Nosotros pensábamos que podría ser así, pero los resultados indican lo contrario, pese a haberlo estudiado en distintos entornos y con diferentes métodos", explica Sergi Ferrer, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.