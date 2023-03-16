El burnout o síndrome de desgaste profesional es una consecuencia del estrés laboral crónico que no se ha podido gestionar adecuadamente y puede afectar tanto a la salud de los profesionales como a la calidad de la atención y la sostenibilidad de los servicios. Conocido también como síndrome del quemado, se caracteriza por un desgaste físico y emocional que puede afectar a profesionales de todos los sectores, aunque tiene una especial incidencia en el ámbito sanitario debido a factores como las elevadas demandas emocionales y asistenciales, la presión del tiempo, la burocratización, la falta de recursos, las dificultades para conciliar la vida profesional y la personal, así como la percepción de un reconocimiento insuficiente. Estos factores pueden generar agotamiento emocional, distanciamiento psicológico con respecto al trabajo y pérdida de realización profesional.

Precisamente, el estudio Caracterización de los profesionales sanitarios que presentan bajos niveles de burnout profesional identifica factores protectores del burnout en el sector sanitario. Este estudio impulsado por el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” ha sido liderado por el doctor Oriol Yugero, del eHealth Centre de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y por Anna Mitjans, coordinadora de proyectos de la Fundación Galatea. También han colaborado en su elaboración la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Lleida (UdL) y el Institut Català de la Salut (ICS).

Entre las conclusiones principales de la investigación destaca que la prevención va más allá de ser una cuestión de recursos personales o de resiliencia individual de los profesionales, y que está estrechamente ligada a las condiciones organizativas, al apoyo de los equipos y al tipo de liderazgo que en ellos se ejerce. Precisament, l’estudi Caracterització dels professionals sanitaris que presenten baixos nivells de burnout professional impulsat per l’Observatori Social i liderat pel doctor Oriol Yugero de l’eHealth Centre de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i per la coordinadora de projectes de la Fundació Galatea, Anna Mitjans, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut Català de la Salut (ICS), identifica factors protectors del burnout en el sector sanitari. Entre les principals conclusions, destaca com la prevenció va més enllà d’una qüestió de recursos personals o de resiliència individual de cada professional, i com està estretament lligada a les condicions organitzatives, el suport dels equips i el tipus de lideratge que s’hi exerceix.