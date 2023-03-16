La UOC lidera el primer sistema para vigilar a distancia la salud de los pacientes mayores del PirineoEl proyecto europeo RemoteCare permitirá seguir en tiempo real la salud de personas mayores de zonas rurales y de montaña sin necesidad de ingresarlas ni de someterlas a traslados largos por la geografía y el clima
La solución conectará hospitales y centros de Lleida y Andorra para liberar camas ocupadas solo para observación y prevenir la agitación y desorientación en los pacientes más frágiles
En las comarcas del Pirineo, el trayecto hasta un hospital puede suponer más tiempo que la propia atención médica. El sobreenvejecimiento de la población y las largas distancias obligan a menudo a trasladar e ingresar a personas mayores solo para mantenerlas en observación o realizarles una única prueba. El proyecto RemoteCare, liderado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), quiere cambiar esa ecuación. Se trata de un sistema de monitorización remota que permitirá seguir la salud del paciente en tiempo real desde su entorno, sin desplazarlo. Será el primer modelo de este tipo que se prueba en el servicio de urgencias y entre dos sistemas sanitarios distintos: el del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS).
Un reto compartido a ambos lados de la montaña
Las zonas rurales y de montaña de la frontera pirenaica comparten los mismos problemas estructurales, como la poca densidad de población, el envejecimiento, la escasez de personal médico, la limitación de equipamientos y unas condiciones climáticas que dificultan el acceso a la atención. El resultado es conocido: pacientes que ocupan camas hospitalarias únicamente porque necesitan vigilancia, lo que reduce la disponibilidad para los casos graves.
"Tenemos una tasa de sobreenvejecimiento muy importante y unas distancias muy largas para llegar a un centro hospitalario. Eso provoca que a veces tengamos que trasladar a pacientes mayores para hacer una única prueba o una valoración que supone más tiempo de traslado que de actividad asistencial. Por eso creemos que proyectos como la monitorización a distancia nos permiten hacer una observación más vigilada sin tener que desplazar al enfermo", explica Oriol Yuguero, director clínico territorial de Urgencias de Lleida (ICS), responsable clínico del proyecto y gerente territorial del Hospital Universitari Arnau de Vilanova y de Gestión de Servicios Sanitarios ICS, así como investigador del grupo Ética, Equidad y Herramientas Digitales para la Mejora de la Salud (e-RLab), adscrito al eHealth Centre: Centro de Investigación en Salud Humana y Planetaria.
“Es la primera vez que se prueba la monitorización remota en urgencias y entre dos regiones con protocolos distintos”
Cómo funciona: sensores, nube y alertas en tiempo real
"Intentamos que el personal sanitario pueda tener monitorizados a pacientes de su servicio sin necesidad de tenerlos en el propio hospital. Para ello, usamos unos dispositivos que controlan múltiples indicadores y generan un cuadro clínico en tiempo real. Esa información se procesa en un servidor que permite a los facultativos acceder a los datos en cualquier momento, e incluso recibir alertas cuando se produce una desviación", detalla Eduard Álvarez, investigador principal del proyecto y uno de los coordinadores del grupo Urbanización, Comercio y Logística Sostenible (URBANLOG), del Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT) de la UOC.
Su carácter pionero tiene dos vertientes. "Es el primer sistema de monitorización remota para pacientes de urgencias, está testado en otras especialidades, pero nunca se había probado en este servicio, y es la primera vez que se quiere testar entre regiones, es decir, con sistemas operativos y protocolos de actuación diferentes", señala Álvarez, también profesor de los Estudios de Economía y Empresa.
El equipo de la UOC, responsable del desarrollo tecnológico, ha identificado los retos que tiene por delante. "Habrá que pasar los datos de los dispositivos a un servidor en la nube, asegurar la privacidad y el tratamiento ético de esa información, integrar el cuadro de mando en los sistemas informáticos habituales del hospital para que sea escalable y, finalmente, ser capaces de integrar el funcionamiento de los centros situados al otro lado de la frontera", resume Álvarez.
Menos traslados y más confort para el paciente mayor
El beneficio para la persona atendida es, sobre todo, de calidad de vida. "Principalmente, la comodidad: evitar la desorientación y un traslado que puede suponer un trastorno importante, especialmente si el paciente tiene deterioro cognitivo o es muy frágil. Además, muchas veces el paciente acaba ingresado para recibir un tratamiento que, con la vigilancia adecuada, podría hacerse en el domicilio", apunta Yuguero.
"Hoy, en un valle de montaña, tener a un paciente en observación puede significar una ambulancia ocupada durante horas, una cama de hospital bloqueada y un desplazamiento que, por distancia y climatología, es largo y costoso. Si esa observación la hacemos a distancia, liberamos recursos escasos y los reservamos para quien de verdad los necesita. Y aquí está la clave: la tecnología es solo una parte. Lo difícil, y lo decisivo, es el operativo: rediseñar circuitos, protocolos y logística para que el seguimiento remoto encaje en el día a día de centros muy dispersos. Sin esa ingeniería de procesos, el mejor dispositivo no sirve de nada", señala Cristian Castillo, también coordinador de URBANLOG y profesor de los mismos estudios que Álvarez.
Una prueba piloto que empezará en centros residenciales
La validación arrancará de forma controlada. "Empezaremos por algunos centros residenciales, con dotación clínica, para evitar los traslados. Si el sistema funciona, lo escalaremos a ámbitos más rurales y dispersos para ver su utilidad y fiabilidad", avanza Yuguero. La solución y los protocolos resultantes se compartirán, además, en un taller de validación con otros hospitales de España, Francia y Andorra, para contrastar su aplicabilidad en distintos contextos y preparar su réplica en otros territorios de montaña.
El consorcio reúne los tres ámbitos necesarios: el clínico, con el Hospital Universitario Arnau de Vilanova (ICS, Lleida) como hospital de referencia; el transfronterizo, con el Hospital Nostra Senyora de Meritxell (SAAS, Andorra), que aporta la interoperabilidad entre marcos sanitarios y jurídicos distintos, y el tecnológico y de coordinación, a cargo de la UOC, que lidera el consorcio como jefe de fila.
El proyecto RemoteCare (código POCTEFA EFA330/07) está cofinanciado al 65 % por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027), cuyo objetivo es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza entre España, Francia y Andorra. El coste total del proyecto asciende a 199.528,56 euros, de los cuales 119.634,75 corresponden a la aportación del FEDER. RemoteCare se enmarca en la convocatoria de pequeños proyectos POCTEFA y tiene una duración de 24 meses, del 5 de enero de 2026 al 4 de enero de 2028.
Este proyecto se alinea con la misión de investigación de la UOC "Salud y bienestar planetario" y con el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU 3, salud y bienestar.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco centros de investigación centrados en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion