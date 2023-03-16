Cómo funciona: sensores, nube y alertas en tiempo real

"Intentamos que el personal sanitario pueda tener monitorizados a pacientes de su servicio sin necesidad de tenerlos en el propio hospital. Para ello, usamos unos dispositivos que controlan múltiples indicadores y generan un cuadro clínico en tiempo real. Esa información se procesa en un servidor que permite a los facultativos acceder a los datos en cualquier momento, e incluso recibir alertas cuando se produce una desviación", detalla Eduard Álvarez, investigador principal del proyecto y uno de los coordinadores del grupo Urbanización, Comercio y Logística Sostenible (URBANLOG), del Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT) de la UOC.

Su carácter pionero tiene dos vertientes. "Es el primer sistema de monitorización remota para pacientes de urgencias, está testado en otras especialidades, pero nunca se había probado en este servicio, y es la primera vez que se quiere testar entre regiones, es decir, con sistemas operativos y protocolos de actuación diferentes", señala Álvarez, también profesor de los Estudios de Economía y Empresa.

El equipo de la UOC, responsable del desarrollo tecnológico, ha identificado los retos que tiene por delante. "Habrá que pasar los datos de los dispositivos a un servidor en la nube, asegurar la privacidad y el tratamiento ético de esa información, integrar el cuadro de mando en los sistemas informáticos habituales del hospital para que sea escalable y, finalmente, ser capaces de integrar el funcionamiento de los centros situados al otro lado de la frontera", resume Álvarez.

Menos traslados y más confort para el paciente mayor

El beneficio para la persona atendida es, sobre todo, de calidad de vida. "Principalmente, la comodidad: evitar la desorientación y un traslado que puede suponer un trastorno importante, especialmente si el paciente tiene deterioro cognitivo o es muy frágil. Además, muchas veces el paciente acaba ingresado para recibir un tratamiento que, con la vigilancia adecuada, podría hacerse en el domicilio", apunta Yuguero.

"Hoy, en un valle de montaña, tener a un paciente en observación puede significar una ambulancia ocupada durante horas, una cama de hospital bloqueada y un desplazamiento que, por distancia y climatología, es largo y costoso. Si esa observación la hacemos a distancia, liberamos recursos escasos y los reservamos para quien de verdad los necesita. Y aquí está la clave: la tecnología es solo una parte. Lo difícil, y lo decisivo, es el operativo: rediseñar circuitos, protocolos y logística para que el seguimiento remoto encaje en el día a día de centros muy dispersos. Sin esa ingeniería de procesos, el mejor dispositivo no sirve de nada", señala Cristian Castillo, también coordinador de URBANLOG y profesor de los mismos estudios que Álvarez.

Una prueba piloto que empezará en centros residenciales

La validación arrancará de forma controlada. "Empezaremos por algunos centros residenciales, con dotación clínica, para evitar los traslados. Si el sistema funciona, lo escalaremos a ámbitos más rurales y dispersos para ver su utilidad y fiabilidad", avanza Yuguero. La solución y los protocolos resultantes se compartirán, además, en un taller de validación con otros hospitales de España, Francia y Andorra, para contrastar su aplicabilidad en distintos contextos y preparar su réplica en otros territorios de montaña.

El consorcio reúne los tres ámbitos necesarios: el clínico, con el Hospital Universitario Arnau de Vilanova (ICS, Lleida) como hospital de referencia; el transfronterizo, con el Hospital Nostra Senyora de Meritxell (SAAS, Andorra), que aporta la interoperabilidad entre marcos sanitarios y jurídicos distintos, y el tecnológico y de coordinación, a cargo de la UOC, que lidera el consorcio como jefe de fila.