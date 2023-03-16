De la inteligencia artificial a la emergencia climática

Entre las investigaciones que se ponen en marcha, se encuentra la de Nina Komadina (Italia), quien estudiará el impacto de la inteligencia artificial en el acceso a la información política en el centro de investigación UOC-TRÀNSIC, y la de Roi Christian James Avila (Filipinas), quien analizará el uso de la IA generativa en la formación inicial del profesorado de primaria y secundaria en el centro UOC-FuturEd.

En el ámbito de la salud, Alejandra Castañeda (Colombia) investigará el papel de las redes sociales, la inteligencia artificial y la mediación emocional entre adolescentes y jóvenes con cáncer, en el centro UOC-TRÀNSIC, mientras que Justin Kyle Bloomberg (Estados Unidos) explorará el uso de la IA conversacional para desarrollar habilidades en la formación de los psicoterapeutas, en el centro UOC-eHealth.

La sostenibilidad y los retos globales también ocupan un lugar destacado. Abdul Rab Talpur (Pakistán) trabajará en la optimización del consumo energético y la sostenibilidad de los entornos de computación en la nube y en la periferia de la red, en el centro UOC-TECH, mientras que Al Rammahi Rammahi Zaman Adel (Irak) estudiará los riesgos geoeconómicos y geopolíticos vinculados al cambio climático, en el centro UOC-DIGIT.

Estos proyectos ejemplifican la diversidad de disciplinas y perspectivas desde las que el programa pretende contribuir a abordar retos sociales contemporáneos.

Una apuesta por la investigación internacional

IN2TIC ha obtenido 2,8 millones de euros de financiación de las acciones Marie Skłodowska-Curie COFUND, en el marco del programa europeo Horizonte Europa. Con una duración de cinco años, prevé incorporar a 24 investigadores predoctorales internacionales en dos convocatorias de doce personas.

El programa cuenta con el apoyo de once instituciones académicas y empresariales asociadas y pretende reforzar las alianzas internacionales de la UOC, así como ofrecer un entorno de formación y desarrollo profesional a los nuevos investigadores.

La llegada de esta primera promoción supone también un paso más en la apuesta por la excelencia de la Escuela de Doctorado de la UOC. "Ahora nos encontramos en una etapa completamente consolidada y, por lo tanto, la Escuela de Doctorado quiere apostar por la excelencia", explica Ferran Adelantado, director de la Escuela de Doctorado.

Esta iniciativa se enmarca en las cinco misiones de la UOC.

Investigación con impacto y vocación transformadora

En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.

Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion