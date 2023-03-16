La UOC incorpora 12 investigadors per estudiar l'impacte de les tecnologies

La UOC incorpora 12 investigadors per estudiar l'impacte de les tecnologiesDe la intel·ligència artificial a l'emergència climàtica: la primera promoció del programa europeu IN2TIC desenvoluparà recerques sobre alguns dels grans reptes socials actuals
Com influeix la intel·ligència artificial en l'accés a la informació política? Pot ajudar a formar futurs docents o millorar la formació dels psicoterapeutes? Quin paper tenen les xarxes socials i la IA en l'experiència emocional dels joves amb càncer?
Aquestes són algunes de les preguntes que abordaran els dotze investigadors i investigadores predoctorals que s'acaben d'incorporar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marc d'IN2TIC (Interdisciplinary International Training on ICT for Developing Societal Impact), un programa europeu per captar talent internacional i impulsar la recerca sobre l'impacte de les tecnologies en la societat.
Procedents d'onze països —Grècia, Itàlia, el Vietnam, el Pakistan, els Estats Units, l'Iraq, les Filipines, Colòmbia, Espanya, l'Argentina i Rússia—, els nous doctorands desenvoluparan projectes de recerca en àmbits com l'educació, la salut, la comunicació, la sostenibilitat i les transformacions socials.
“Ens trobem en una etapa completament consolidada i, per tant, l'Escola de Doctorat vol apostar ara per l'excel·lència”
De la intel·ligència artificial a l'emergència climàtica
Entre les recerques que es posen en marxa, hi ha la de Nina Komadina (Itàlia), que estudiarà l'impacte de la intel·ligència artificial en l'accés a la informació política al centre de recerca UOC-TRÀNSIC, i la de Roi Christian James Avila (Filipines), que analitzarà l'ús de la IA generativa en la formació inicial del professorat de primària i secundària al centre UOC-FuturEd.
En l'àmbit de la salut, Alejandra Castañeda (Colòmbia) investigarà el paper de les xarxes socials, la intel·ligència artificial i la mediació emocional entre adolescents i joves amb càncer, al centre UOC-TRÀNSIC, mentre que Justin Kyle Bloomberg (Estats Units) explorarà l'ús de la IA de conversa per desenvolupar habilitats en la formació dels psicoterapeutes, al centre UOC-eHealth.
La sostenibilitat i els reptes globals també ocupen un lloc destacat. Abdul Rab Talpur (Pakistan) treballarà en l'optimització del consum energètic i la sostenibilitat dels entorns d'informàtica al núvol i a la perifèria de la xarxa, al centre UOC-TECH, mentre que Al Rammahi Rammahi Zaman Adel (Iraq) estudiarà els riscos geoeconòmics i geopolítics vinculats al canvi climàtic, al centre UOC-DIGIT.
Aquests projectes exemplifiquen la diversitat de disciplines i perspectives des de les quals el programa vol contribuir a abordar reptes socials contemporanis.
Una aposta per la recerca internacional
IN2TIC ha obtingut 2,8 milions d'euros de finançament de les accions Marie Skłodowska-Curie COFUND, en el marc del programa europeu Horitzó Europa. Amb una durada de cinc anys, preveu incorporar 24 investigadors predoctorals internacionals en dues convocatòries de dotze persones.
El programa té el suport d'onze institucions acadèmiques i empresarials associades i vol reforçar les aliances internacionals de la UOC, alhora que ofereix un entorn de formació i desenvolupament professional als nous investigadors.
L'arribada d'aquesta primera promoció representa també un pas més en l'aposta per l'excel·lència de l'Escola de Doctorat de la UOC. "Ara ens trobem en una etapa completament consolidada i, per tant, l'Escola de Doctorat vol apostar per l'excel·lència", explica Ferran Adelantado, director de l'Escola de Doctorat.
En aquesta entrevista, Adelantado explica els reptes de l'Escola de Doctorat i la importància d'oferir un ecosistema que afavoreixi la formació, la captació i el desenvolupament del talent investigador.
Aquesta iniciativa s'emmarca en totes les missions de recerca de la UOC.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca