La incidencia de la depresión, uno de los trastornos mentales más frecuentes, aumentó cerca de un 50 % entre 1990 y 2017, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y afecta a alrededor de un 5 % de la población mundial. En Cataluña, el número de personas con este diagnóstico también ha incrementado notablemente en los últimos años: entre el 2017 y el 2022, la incidencia de la depresión y los trastornos del estado de ánimo crecieron un 86,6 %, según datos de la atención primaria del sistema público de salud de Cataluña.

Se ha demostrado que el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de este trastorno, principalmente a través de aplicaciones móviles, combinado con intervenciones psicológicas presenciales, puede tener una eficacia importante, al mismo tiempo que alivia a los sistemas sanitarios de la elevada carga asistencial que experimentan. El reto es la calidad de estas aplicaciones móviles, que en la mayoría de los casos no están basadas en la evidencia científica ni garantizan la eficacia a la hora de tratar a los pacientes.

Un equipo del grupo de investigación eHealth Lab de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha elaborado un estudio para identificar los criterios más relevantes para los pacientes a la hora de usar aplicaciones para el tratamiento de la depresión. El objetivo final de esta investigación es desarrollar una solución digital, que se denominará EvalDepApps, para evaluar aplicaciones para el seguimiento de este problema de salud y ayudar así a las personas afectadas y a los profesionales de la salud en el momento de seleccionar las más adecuadas para darles apoyo en su tratamiento. El estudio Validation and selection of criteria for evaluating apps for managing depression: a Delphi study se ha publicado en British Medical Journal y ha recibido financiación del Plan estatal de I+D+i.

"Del mismo modo que se evalúa un medicamento o un producto sanitario antes de que llegue al mercado para asegurar su eficacia y seguridad, también deben evaluarse las aplicaciones móviles que utilizamos para cuidar nuestra salud y nuestro bienestar para saber qué efecto pueden tener, cosa que actualmente no se hace lo suficiente. Son aplicaciones que tienen un impacto potencial en la salud de la población y que, en algunos casos, incluso pueden llegar a ser perjudiciales", explica Carme Carrion, líder del proyecto e investigadora principal del eHealth Lab de la UOC.

El proyecto EvalDepApps tiene el objetivo de desarrollar una herramienta para la validación y la evaluación de aplicaciones para tratar la depresión basada en la evidencia científica y que responda a las necesidades de los pacientes que las utilizan. Esta herramienta, que será también una aplicación móvil, dará indicaciones claras a los usuarios sobre cómo escoger una aplicación para el tratamiento de la depresión que se ajuste a sus necesidades y gustos.