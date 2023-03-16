El espectador impaciente: los microdramas verticales transforman el consumo y la narrativa audiovisualDos expertos de la UOC analizan cómo estas series de capítulos breves, rodadas en vertical para el móvil, convierten la ficción en un gesto casi reflejo
El negocio, que rozará los 14.000 millones de dólares en 2026, combina capítulos gratis en redes y pagos para desbloquear el siguiente 'cliffhanger'
Traiciones, venganzas, romances imposibles y secretos de familia que avanzan a golpe de sobresalto en capítulos de uno a cinco minutos. Los microdramas verticales, series de ficción grabadas en formato vertical (9:16) para verse en el teléfono, han saltado de China a Norteamérica, América Latina y Europa, y empiezan a desafiar los modelos tradicionales de producción y distribución.
Elena Neira, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del Área de Comunicación Audiovisual, y Jordi Sánchez-Navarro, profesor de estos estudios y director de la Cátedra UOC-3Cat, coordinan el primer informe del Observatorio de Tendencias de la cátedra, publicado en marzo de 2026, que dedica el primer capítulo a este formato. "Ya no se percibe como un formato emergente, sino como un nuevo estándar de entretenimiento para el móvil, pensado para encajar en rutinas fragmentadas", sostiene Sánchez-Navarro.
Las cifras acompañan. La firma de investigación Omdia prevé unos ingresos globales de 14.000 millones de dólares en 2026 y cerca de 25.000 millones en 2031. Este año, unos 3.000 millones se generarán fuera de China, la mitad en Estados Unidos.
Según Sensor Tower, las aplicaciones de microdrama superaron los 850 millones de descargas en el primer trimestre de 2026, un 140 % más que un año antes, y sumaron unos 750 millones de dólares en compras dentro de la aplicación. Las dos líderes en ingresos, DramaBox y ReelShort, rondaron los 140 millones cada una. Son descargas estimadas en App Store y Google Play, no personas espectadoras únicas.
“El microdrama elimina este ritual y convierte la ficción en un acto casi reflejo, similar a un scroll de noticias”
Una ficción diseñada para enganchar desde el segundo cero
El formato nació en China en 2020, en el ecosistema de vídeo corto de Douyin —el TikTok chino— y Kuaishou, plataformas "donde el público ya consumía vídeo vertical de forma masiva", explica Neira. Las productoras trasladaron allí la narración dramática serializada, y el fenómeno estalló entre 2022 y 2023, cuando plataformas como ReelShort, DramaBox o ShortsTV empezaron a monetizarlo. Desde 2024 se internacionalizó a gran velocidad, como ya analizó la UOC en 2025. "Viajó bien por varias razones: el hábito de ver vídeo en el móvil es global, la producción es rápida y barata, y el modelo de negocio ya estaba probado", resume la experta. "Tampoco es una invención total: recupera la tradición del folletín y de la telenovela, y por eso arraiga rápido en mercados con esa cultura".
Su morfología responde a la lógica del consumo snackable (en pequeñas dosis). Cada episodio dura entre uno y cinco minutos, y las series suman entre treinta y cien capítulos o más. Los guiones están construidos para atrapar al público en los primeros segundos, con giros constantes, emociones intensificadas y cliffhangers (finales en suspenso) al cierre de cada entrega. "El modelo imita la lógica del scroll infinito y hace que el espectador pase de un episodio al siguiente casi sin pausa", señala Sánchez-Navarro.
El investigador añade: "El microdrama representa un cambio cultural sobre qué significa ver una serie. Históricamente, la ficción serializada exigía seguir un ritual: sentarse, elegir, dedicarle tiempo. El microdrama elimina ese ritual y convierte la ficción en un gesto casi reflejo, parecido a un scroll de noticias".
El público también se transforma. "Al principio, eran sobre todo mujeres adultas atraídas por el melodrama", apunta Neira. El informe sitúa ese núcleo entre los 25 y los 45 años. Hoy el perfil se amplía con hombres y espectadores más jóvenes gracias al thriller, el terror, el crimen, la comedia, la fantasía o el anime. ReelShort ya alcanza un 40 % de audiencia masculina, según el Observatorio, y una encuesta de Omdia sitúa a los hombres en el 47 % de los usuarios españoles y el 54 % de los británicos. "No hay una única audiencia —matiza Neira—. Quien lo ve en aplicaciones no es igual a quien lo ve en YouTube o lo descubre en redes".
Un embudo de capítulos gratuitos y pagos en el momento de máxima tensión
"Funciona como un embudo. Las redes sociales son el escaparate", explica Neira. Los primeros capítulos se ofrecen gratis en TikTok, Instagram o Facebook para generar interés. Después, "o se lleva al espectador a una aplicación donde se paga por seguir, o se publica la serie entera en abierto y se vive de la publicidad". En los ingresos conviven micropagos por capítulo, suscripciones y publicidad, y el equilibrio se está desplazando hacia los modelos gratuitos con anuncios.
La producción es ágil: rodajes de pocos días y presupuestos contenidos. "La clave está en el volumen alto a bajo coste", resume Sánchez-Navarro. Pero, advierte Neira, "el coste decisivo no suele ser producir, sino llegar al espectador. La captación absorbe buena parte de los ingresos, y esa es la verdadera barrera de entrada". Por eso el Observatorio considera el formato viable económicamente, aunque "más mediante la licencia a terceros que en la monetización directa".
Un análisis de Omdia, con datos de Sensor Tower del último trimestre de 2025, situaba el consumo diario de ReelShort en el móvil en Estados Unidos en 35,7 minutos por persona usuaria, frente a los 24,8 de Netflix, un dato que mide la intensidad de uso en el teléfono, no el tamaño de la audiencia. A escala global, el tiempo diario en estas aplicaciones alcanzó los 25 minutos en abril de 2026, un 85 % más que en enero de 2025, según Sensor Tower.
Esa fragmentación del pago cambia la experiencia del espectador. "El pago se fragmenta justo en el momento de mayor tensión narrativa: el cliffhanger es, a la vez, un recurso de guion y un punto de venta", señala Neira. Eso "favorece el gasto impulsivo y hace difícil calcular cuánto costará terminar una serie". Y la popularidad no garantiza el pago: una parte importante del público solo lo ve gratis en las redes sociales. "La regulación europea está observando con atención estos mecanismos", añade.
Productoras locales, IA y medios públicos ante el riesgo de una estética uniforme
Europa va por detrás de Asia y Estados Unidos en consumo, "pero se mueve", afirma Neira. España tiene un papel particular "como territorio de producción y por la demanda de ficción en español, dentro y fuera del país", también en América Latina. "Los operadores ya se están posicionando: las cadenas privadas, la televisión pública estatal, las autonómicas y productoras independientes con divisiones verticales". Mediaset Infinity anunció sus seis primeros microdramas en septiembre y RTVE presentó Estúpido Cupido, con más de ochenta episodios verticales para Playz y una versión horizontal.
Para las productoras locales hay oportunidad y riesgo. La oportunidad: nuevas líneas de encargo, ciclos rápidos y espacio para el talento emergente. El riesgo: presupuestos muy ajustados, dependencia de las plataformas, saturación de la oferta y presión por la producción asistida por inteligencia artificial. "La clave será negociar la propiedad intelectual y especializarse en historias locales que la oferta global no cubre", defiende Neira. La IA, explica, encaja bien porque "el umbral de calidad que se exige es medio".
El debate entre la calidad narrativa y la rapidez de consumo va más allá de la producción. "El formato entrena al espectador en una economía emocional de alta intensidad y baja duración: cada episodio necesita un pico dramático, una revelación o un giro", advierte Sánchez-Navarro. "Esto puede reconfigurar las expectativas narrativas de toda una generación de espectadores, que trasladan esa exigencia de ritmo a otros formatos, como YouTube hizo con la televisión. La paciencia narrativa como valor cultural está en retroceso".
La diversificación de géneros tampoco despeja las dudas. "Hay un riesgo real de que el formato genere una estética global uniforme, porque todas las historias responden al mismo algoritmo de retención: más productores diversos, pero menos diversidad narrativa real", señala el director de la cátedra.
Ahí ve el Observatorio una oportunidad para los medios públicos, ocupar el espacio que el mercado deja libre: ficción local con matices, temática social o experimentación formal, como The Lodger, que convierte un thriller mudo de Alfred Hitchcock en una microserie vertical. "El microdrama puede ser un vehículo excelente para la divulgación, la memoria histórica o la ficción de autor si se libera de la presión del cliffhanger obligatorio", sostiene Sánchez-Navarro.
¿Sustituirá a la ficción tradicional? Neira cree que no: "Más que por sustituirse, compiten por la atención en el móvil". Gigantes como Disney+ o TikTok ya ensayan sus propios microdramas, y "quien ve microdramas suele consumir más vídeo en total, no menos televisión". Además, recuerda: "La mayor parte de la economía del vídeo vertical está en manos de unas pocas plataformas sociales; las aplicaciones de microdrama son solo una pequeña parte".