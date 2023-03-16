Una ficción diseñada para enganchar desde el segundo cero

El formato nació en China en 2020, en el ecosistema de vídeo corto de Douyin —el TikTok chino— y Kuaishou, plataformas "donde el público ya consumía vídeo vertical de forma masiva", explica Neira. Las productoras trasladaron allí la narración dramática serializada, y el fenómeno estalló entre 2022 y 2023, cuando plataformas como ReelShort, DramaBox o ShortsTV empezaron a monetizarlo. Desde 2024 se internacionalizó a gran velocidad, como ya analizó la UOC en 2025. "Viajó bien por varias razones: el hábito de ver vídeo en el móvil es global, la producción es rápida y barata, y el modelo de negocio ya estaba probado", resume la experta. "Tampoco es una invención total: recupera la tradición del folletín y de la telenovela, y por eso arraiga rápido en mercados con esa cultura".

Su morfología responde a la lógica del consumo snackable (en pequeñas dosis). Cada episodio dura entre uno y cinco minutos, y las series suman entre treinta y cien capítulos o más. Los guiones están construidos para atrapar al público en los primeros segundos, con giros constantes, emociones intensificadas y cliffhangers (finales en suspenso) al cierre de cada entrega. "El modelo imita la lógica del scroll infinito y hace que el espectador pase de un episodio al siguiente casi sin pausa", señala Sánchez-Navarro.

El investigador añade: "El microdrama representa un cambio cultural sobre qué significa ver una serie. Históricamente, la ficción serializada exigía seguir un ritual: sentarse, elegir, dedicarle tiempo. El microdrama elimina ese ritual y convierte la ficción en un gesto casi reflejo, parecido a un scroll de noticias".

El público también se transforma. "Al principio, eran sobre todo mujeres adultas atraídas por el melodrama", apunta Neira. El informe sitúa ese núcleo entre los 25 y los 45 años. Hoy el perfil se amplía con hombres y espectadores más jóvenes gracias al thriller, el terror, el crimen, la comedia, la fantasía o el anime. ReelShort ya alcanza un 40 % de audiencia masculina, según el Observatorio, y una encuesta de Omdia sitúa a los hombres en el 47 % de los usuarios españoles y el 54 % de los británicos. "No hay una única audiencia —matiza Neira—. Quien lo ve en aplicaciones no es igual a quien lo ve en YouTube o lo descubre en redes".

Un embudo de capítulos gratuitos y pagos en el momento de máxima tensión

"Funciona como un embudo. Las redes sociales son el escaparate", explica Neira. Los primeros capítulos se ofrecen gratis en TikTok, Instagram o Facebook para generar interés. Después, "o se lleva al espectador a una aplicación donde se paga por seguir, o se publica la serie entera en abierto y se vive de la publicidad". En los ingresos conviven micropagos por capítulo, suscripciones y publicidad, y el equilibrio se está desplazando hacia los modelos gratuitos con anuncios.

La producción es ágil: rodajes de pocos días y presupuestos contenidos. "La clave está en el volumen alto a bajo coste", resume Sánchez-Navarro. Pero, advierte Neira, "el coste decisivo no suele ser producir, sino llegar al espectador. La captación absorbe buena parte de los ingresos, y esa es la verdadera barrera de entrada". Por eso el Observatorio considera el formato viable económicamente, aunque "más mediante la licencia a terceros que en la monetización directa".

Un análisis de Omdia, con datos de Sensor Tower del último trimestre de 2025, situaba el consumo diario de ReelShort en el móvil en Estados Unidos en 35,7 minutos por persona usuaria, frente a los 24,8 de Netflix, un dato que mide la intensidad de uso en el teléfono, no el tamaño de la audiencia. A escala global, el tiempo diario en estas aplicaciones alcanzó los 25 minutos en abril de 2026, un 85 % más que en enero de 2025, según Sensor Tower.

Esa fragmentación del pago cambia la experiencia del espectador. "El pago se fragmenta justo en el momento de mayor tensión narrativa: el cliffhanger es, a la vez, un recurso de guion y un punto de venta", señala Neira. Eso "favorece el gasto impulsivo y hace difícil calcular cuánto costará terminar una serie". Y la popularidad no garantiza el pago: una parte importante del público solo lo ve gratis en las redes sociales. "La regulación europea está observando con atención estos mecanismos", añade.