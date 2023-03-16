"El agua es una herramienta vital, pero poco reconocida, para la adaptación de los hogares al calor extremo, especialmente para quienes no pueden costear el aire acondicionado", explica Hug March, investigador principal de este trabajo y corresponsable del grupo TURBA Lab, adscrito al centro de investigación UOC-TRÀNSIC y catedrático de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, junto con Katie Meehan, del King's College de Londres; Elena Domene y Mar Satorras, del Institut Metròpoli, y David Saurí, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Este trabajo, publicado en acceso abierto en la revista npj Urban Sustainability, del grupo Nature, ofrece un análisis crítico sobre el acceso al agua segura y adecuada para una vida plena, un factor clave para la adaptación al calor extremo y crónico, especialmente en las ciudades. Y que no se cumple en todas las ciudades, ni siquiera en las más ricas.





El agua, una herramienta esencial de adaptación térmica

En los países del norte global, se asume el acceso al agua como un elemento garantizado; sin embargo, la realidad lo desmiente. Principalmente, porque el agua es un recurso crítico para adaptarse a las elevadas temperaturas, especialmente para quienes no tienen otras opciones debido a la pobreza energética o la precariedad habitacional. "El acceso al agua es el 'aire acondicionado' de los colectivos más vulnerables socioeconómicamente, ya que juega un papel fundamental no solo en la hidratación, sino también como mecanismo de refrigeración del cuerpo", advierte March.

De hecho, los hogares de bajos ingresos, formados por comunidades marginadas, personas con enfermedades crónicas o ancianos que viven en condiciones precarias, sufren de "pobreza de refrigeración sistémica". "La seguridad hídrica en el hogar no es universal en el norte global, lo que genera capacidades desiguales para afrontar el calor extremo", detalla March.





Incremento de la inseguridad hídrica doméstica

Según los autores, el calor extremo es un fenómeno que actualmente ya ha llegado "para quedarse". Y el agua es, todavía más si cabe, esencial para garantizar la adaptación al calor en las ciudades, tanto en espacios públicos como en los hogares.

Por ejemplo, los autores constatan que, en lugares del sur de Europa, como la ciudad de Barcelona, y más allá de la ingesta de agua, prácticas como ducharse, acudir a piscinas públicas o recurrir a fuentes públicas se encuentran entre las estrategias más habituales de adaptación al calor extremo en zonas socialmente vulnerables.

"La presión financiera obliga a hogares vulnerables a autolimitar su consumo de agua, como duchas más cortas, priorizando el ahorro sobre el alivio térmico. Por tanto, ignorar la seguridad hídrica puede comprometer la adaptación al calor extremo por parte de los colectivos socioeconómicamente más vulnerables y profundizar aún más las desigualdades sociales y espaciales en las ciudades", advierte March. Por ejemplo, en la ciudad de Portland, en EE. UU., se estima que el coste de las tarifas de agua y alcantarillado puede llegar a los 2.400 dólares en el año 2030.





Propuestas y estrategias de adaptación al calor

Con el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad hídrica de los entornos urbanos, los expertos plantean varias propuestas y estrategias, como el desarrollo de una agenda de justicia térmica verdaderamente transformadora. Un programa que ha de abarcar cuestiones de seguridad hídrica, en la que se contemplen datos y mecanismos para facilitar el acceso a los recursos hídricos, especialmente a los hogares, donde la seguridad hídrica doméstica se cree garantizada y universal, pero se vuelve crítica en tiempos de emergencia climática.

En este aspecto, los autores han constatado que, ante sequías más recurrentes y dificultades hídricas en muchas ciudades, se opta por implantar recursos alternativos, como la desalación, incrementando así las tarifas y costes de acceso al agua. Un aumento de costes que, si no se realiza bajo criterios de justicia socioambiental, puede agravar la inseguridad hídrica de los más pobres.

"Una agenda de justicia térmica transformadora debe integrar la seguridad hídrica como pilar fundamental, ya que, sin agua segura, asequible y confiable, la capacidad de adaptarse al calor crónico y extremo se ve fundamentalmente comprometida y profundiza las desigualdades sociales y espaciales existentes, particularmente entre las poblaciones urbanas vulnerables", concluye March sobre este artículo, financiado con los fondos de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y UKRI Horizon Europe Guarantee.





Este trabajo se enmarca en las misiones de investigación de la UOC Salud y bienestar planetario y Transición digital y sostenibilidad, y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 6, agua limpia y saneamiento, y 11, ciudades y comunidades sostenibles, en el contexto de la adaptación comunitaria al calor.