Àngels Fitó: "Situaremos al estudiantado en el centro de toda la actividad de la universidad"El equipo de gobierno de la UOC presenta el Plan estratégico de los próximos cinco años
La nueva hoja de ruta hace evolucionar el modelo educativo, la oferta formativa, la investigación, la organización y la incidencia social de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha presentado el Plan estratégico 2026-2030, la hoja de ruta que marcará la evolución de la institución durante los próximos cinco años y que sitúa al estudiantado en el centro de todas las decisiones, al mismo tiempo que refuerza el papel de la universidad como agente de transformación social.
El plan define las prioridades para afrontar los retos del contexto actual y proyectar una UOC más humana, ágil y con mayor impacto.
En síntesis, las cinco prioridades que guiarán la hoja de ruta de la UOC hasta el año 2030 son las siguientes:
- Personalizar el aprendizaje, cambiar vidas: un modelo educativo más humano y flexible.
- Llevar a cabo investigación con impacto real: generación de conocimiento útil para la transformación social.
- Ser una organización ágil basada en el talento: una UOC más saludable, eficiente y tecnológica.
- Crecer de forma sostenible: para garantizar la función social y el liderazgo competitivo.
- Posicionar una UOC que transforma: incidencia política y social a escala local y global.
La UOC, con su modelo de educación 100 % en línea, aspira a ser más incisiva en el propósito de mejorar la vida de las personas y su entorno, y pretende seguir siendo un faro y un referente en la educación del futuro.
Àngels Fitó: "El Plan estratégico es la brújula del cambio"
El plan se dio a conocer el 29 de enero ante casi 1.400 miembros del equipo de la universidad, en una jornada en La Farga de L'Hospitalet con el lema "La UOC que queremos. La UOC que transforma".
La rectora, Àngels Fitó, destacó que este nuevo Plan estratégico es fruto de un proceso de escucha profunda que ha revelado una "comunidad resiliente y apasionada". Fitó subrayó que "el nuevo plan no es solo un documento o una guía interna, sino una declaración de intenciones para situar al estudiantado en el centro de toda la actividad de la UOC". "El Plan estratégico es el resultado de una historia colectiva y de un futuro que queremos escribir juntos", añadió.
Por último, la rectora hizo un llamamiento a la implicación de todo el equipo e instó a todo el mundo a convertir el plan en un proyecto vivo: "Hagámonos nuestra esta hoja de ruta: que sea la excusa para desplegar la mejor versión de la UOC y de nosotros mismos".
Personalización del aprendizaje como clave para transformar vidas y entornos
La vicerrectora de Docencia y Aprendizaje, Teresa Guasch, hizo una reflexión sobre el modelo docente. "En la UOC, lo que nos define no es solo el hecho de poner al estudiante en el centro, sino la forma como decidimos acompañarlo", señaló.
El compromiso de la institución se materializa a través de la personalización del aprendizaje. "No se trata solo de adaptar contenidos: es reconocer trayectorias vitales diversas, ritmos diferentes, objetivos cambiantes. Aprender no es un acto puntual, sino un proceso que atraviesa la vida", subrayó Guasch.
Para el periodo 2026-2027, la vicerrectora detalló la hoja de ruta a través de cuatro grandes planes de acción: facilitar que el estudiante gobierne su experiencia de aprendizaje, rediseñar programas para hacerlos más flexibles y conectados al entorno, transformar el modelo de tutoría para acompañar de forma integral al estudiantado, y potenciar una innovación docente basada en evidencias.
Entrelazar la investigación y la transferencia con el impacto social
El vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, Xavier Vilajosana, hizo referencia a la identidad de la institución: "O somos universidad de investigación o no seremos". En un contexto global que cuestiona la ciencia y el rol de las universidades, Vilajosana apeló a superar el esfuerzo individual para adoptar una visión estratégica que genere valor tangible y sitúe la UOC como un actor imprescindible del sistema.
Vilajosana destacó que la prioridad ahora es consolidar estructuras, como los nuevos centros de investigación, para que sean herramientas útiles que proyecten una actividad más plural e interdisciplinaria. El nuevo Plan estratégico centra el foco en la atracción de talento y el crecimiento de la autofinanciación, con instrumentos de élite como el COFUND. Además, definió este año como "el de la transferencia", con un plan para identificar activos transferibles a las empresas y al conjunto de la sociedad.
Para cerrar su intervención, Vilajosana hizo un llamamiento al "entrelazamiento" entre personas, centros y misiones para que la investigación resuene con fuerza.
Actor con capacidad de incidencia pública y transformación social
Para el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales, la universidad tiene que ocupar su espacio, posicionarse e incidir en el debate público. "Ser una universidad abierta implica romper los muros del aula para conectar el conocimiento que generamos con las necesidades reales de la sociedad, las empresas y las instituciones", destacó.
Para concretar esta visión, el vicerrector detalló una hoja de ruta con cuatro direcciones. En primer lugar, fortalecer la red de alianzas para generar un impacto social tangible, a través de herramientas como los nodos alumni o las futuras clínicas universitarias. En segundo lugar, apostar por una UOC más humana y participativa en la que todo el mundo se sienta parte de una comunidad viva que fomenta la participación activa, la escucha y la convivencia. En tercer lugar, fortalecer la proyección externa de la UOC con un nuevo portal institucional en 2026 y un relato más claro que explique la singularidad de nuestra universidad.
Por último, Jiménez-Morales subrayó la voluntad de incidir más en la agenda legislativa y las políticas públicas aportando experiencia académica.
Empoderamiento y talento interno
La vicerrectora de Gobernanza y Política Académica, Maria Jesús Martínez Argüelles, defendió que la transformación de la UOC no solo debe mirar hacia fuera, sino que empieza por la propia organización: la forma como trabajamos, nos coordinamos y tomamos decisiones. Con la mirada puesta en el horizonte 2030, planteó el reto de convertir la universidad en un entorno de trabajo más ágil y saludable en el que todo el mundo se sienta orgulloso de formar parte de él.
Este cambio se fundamenta en tres ejes clave. El primero es el talento, que la vicerrectora propone potenciar mediante un nuevo mapa de capacidades, la formación continua y una cultura del empoderamiento. El segundo eje se centra en la coordinación, con el objetivo de simplificar procesos y eliminar duplicidades que consumen energía innecesaria. Por último, el tercer eje apuesta por una toma de decisiones más fluida, basada en datos e indicadores compartidos.
Martínez Argüelles cerró su intervención con una visión alentadora del futuro: "Queremos ser una organización en la que el talento crece, se reconoce y tiene espacio para actuar; una universidad que nos posicione como un lugar donde todo el mundo quiera trabajar".
Situar al estudiantado y el apoyo a la docencia y la investigación en el centro de la transformación organizativa
El gerente, Jordi Marin, hizo una llamada a la acción para transformar la gestión de la universidad. "Estamos aquí para dar respuesta al cómo y afrontar la necesidad urgente de ser más ágiles, rápidos, eficientes y sostenibles", explicó.
Para concretar esta visión, Marin anunció que la UOC pone en marcha una primera fase de reorganización interna orientada a avanzar decididamente hacia los objetivos de futuro fijados colectivamente. Y explicó sus ejes clave: "Esta reorganización responde a una decisión estratégica, y al mismo tiempo necesaria, que sitúa la experiencia del estudiante en el centro de la organización y que refuerza los ecosistemas de apoyo a la docencia y la investigación".