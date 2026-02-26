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HONORIS CAUSA 2026

Jeanette Winterson

Jeanette Winterson (Manchester, 1959) es una de las autoras británicas más influyentes del siglo xxi, reconocida por más de 30 obras en las que explora cuestiones de género, las identidades sexuales y la imaginación. Saltó a la fama con su novela debut Oranges Are Not the Only Fruit y ha firmado títulos como La pasión, Frankissstein: una historia de amor o la autobiografía ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal? Winterson, que también es poeta y dramaturga, compagina la literatura con el periodismo. Galardonada con los premios Whitbread, BAFTA y Lambda, fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura.
Jeanette Winterson honoris causa
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La escritora Jeanette Winterson, próxima doctora 'honoris causa'

Considerada una de las autoras británicas más influyentes del siglo XXI, recibirá la máxima distinción académica en reconocimiento a sus méritos literarios y académicos

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Crónica del acto de investidura

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Léela

"La tecnología no tiene moral. Nosotros sí"

¿Qué nos hace realmente humanos en la era de la inteligencia artificial? Jeanette Winterson nos invita a reflexionar sobre la intersección entre tecnología, amor e identidad en esta conversación con Daniel Riera, director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación.
Jeanette Winterson
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Jeanette Winterson
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Sobre el acto

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  • Auditorio del edificio U del Campus UOC c. del Perú, 52 08018 Barcelona

  • 26/02/2026, 12.00 h CET

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Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 010 (Roda de premsa)
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