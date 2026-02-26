HONORIS CAUSA 2026

Jeanette Winterson

Jeanette Winterson (Manchester, 1959) es una de las autoras británicas más influyentes del siglo xxi, reconocida por más de 30 obras en las que explora cuestiones de género, las identidades sexuales y la imaginación. Saltó a la fama con su novela debut Oranges Are Not the Only Fruit y ha firmado títulos como La pasión, Frankissstein: una historia de amor o la autobiografía ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal? Winterson, que también es poeta y dramaturga, compagina la literatura con el periodismo. Galardonada con los premios Whitbread, BAFTA y Lambda, fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura.