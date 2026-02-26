HONORIS CAUSA 2026
Jeanette Winterson
Winterson (Manchester, 1959) és una de les autores britàniques més influents del segle xxi, reconeguda per més de 30 obres en què explora qüestions de gènere, les identitats sexuals i la imaginació. Va saltar a la fama amb la novel·la debut Oranges Are Not the Only Fruit i ha signat títols com La passió, Frankissstein: una història d'amor o l'autobiografia Per què ser feliç quan podries ser normal? Winterson, que també és poeta i dramaturga, compagina la literatura amb el periodisme. Guardonada amb els premis Whitbread, BAFTA i Lambda, fou nomenada Comandant de l'Orde de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la literatura.
L’escriptora Jeanette Winterson, pròxima doctora 'honoris causa'
Considerada una de les autores britàniques més influents del segle XXI, rebrà la màxima distinció acadèmica en reconeixement dels seus mèrits literaris i acadèmics
Crònica de l'acte d'investidura
Winterson: "Fem servir el nostre privilegi des de la universitat per fer un món del qual puguem estar orgullosos en el futur"
"La tecnologia no té moral. Nosaltres sí"
Què ens fa realment humans en l'era de la intel·ligència artificial? Jeanette Winterson ens convida a reflexionar sobre la intersecció entre tecnologia, amor i identitat en aquesta conversa amb Daniel Riera, director dels estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.