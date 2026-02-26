Campus
HONORIS CAUSA 2026

Jeanette Winterson

Winterson (Manchester, 1959) és una de les autores britàniques més influents del segle xxi, reconeguda per més de 30 obres en què explora qüestions de gènere, les identitats sexuals i la imaginació. Va saltar a la fama amb la novel·la debut Oranges Are Not the Only Fruit i ha signat títols com La passió, Frankissstein: una història d'amor o l'autobiografia Per què ser feliç quan podries ser normal? Winterson, que també és poeta i dramaturga, compagina la literatura amb el periodisme. Guardonada amb els premis Whitbread, BAFTA i Lambda, fou nomenada Comandant de l'Orde de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la literatura.
Jeanette Winterson honoris causa
fzmVnN-bBP8

L’escriptora Jeanette Winterson, pròxima doctora 'honoris causa'

Considerada una de les autores britàniques més influents del segle XXI, rebrà la màxima distinció acadèmica en reconeixement dels seus mèrits literaris i acadèmics

Llegeix la notícia

Crònica de l'acte d'investidura

Winterson: "Fem servir el nostre privilegi des de la universitat per fer un món del qual puguem estar orgullosos en el futur"

Llegeix-la

"La tecnologia no té moral. Nosaltres sí"

Què ens fa realment humans en l'era de la intel·ligència artificial? Jeanette Winterson ens convida a reflexionar sobre la intersecció entre tecnologia, amor i identitat en aquesta conversa amb Daniel Riera, director dels estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.
Jeanette Winterson
hE3-DySgzlQ
Jeanette Winterson
qMA9rJAsZIA

Sobre l'acte

Saber-ne més

  • Auditori de l'edifici U del Campus UOC c. del Perú, 52 08018 Barcelona

  • 26/02/2026, 12.00 h CET

Fotos

Tota la galeria d'imatges

Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 010 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 009 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 008 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 007 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 006 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 005 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 004 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 003 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 002 (Roda de premsa)
Investidura Honoris Causa Jeanette Winterson 26-02-2026 001 (Roda de premsa)