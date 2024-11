L'estudiant tutelat o extutelat per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, té reservada una plaça per cada estudi de grau universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no té procés d'admissió, podeu fer-nos la consulta a través d'aquest formulari.