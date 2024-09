Com és l'avaluació a la UOC?

El sistema d'avaluació d'una universitat pot ser un factor determinant a l'hora de triar el centre d'estudis. Més enllà de conèixer el tipus de proves i exàmens, és important saber com encaixa el model d'avaluació en què estem interessats en el nostre objectiu d'aprenentatge, sigui per metodologia, per requisits o per calendari.

En aquest sentit, podem afirmar que la majoria d'alumnes busquen un sistema d'avaluació flexible, i precisament la flexibilitat és una de les fortaleses de la UOC.

Qualitat i millora contínua, eixos vertebradors de la UOC

Des dels seus inicis, la UOC ha apostat per la qualitat i la millora contínua de les seves activitats, i això dóna pas a un cicle que consta de quatre fases: planificació, acció, avaluació i millora. Aquesta política de qualitat és present en totes i cadascuna de les accions que duem a terme.

Significa, això, que a la UOC no hi ha exàmens?



Precisament perquè no hi ha dos alumnes iguals, no totes les assignatures de la nostra universitat online segueixen el mateix esquema d'avaluació. El pla docent de cada matèria estableix com es valorarà l'aprenentatge dels estudiants.

A la UOC, les notes s'obtenen mitjançant l'avaluació contínua i l'avaluació final.

Avaluació Contínua

L'avaluació contínua és el sistema que més bé s'ajusta al sistema educatiu de la UOC, i permet que cada alumne segueixi el seu propi ritme de treball i aprenentatge. Aquest tipus d'avaluació consta d'activitats que es van fent i que cal anar lliurant durant el semestre, d'acord amb un calendari establert prèviament. En acabar el semestre, s'obté una nota final d'avaluació contínua d'acord amb els coneixements i les competències assolits durant la realització d'aquests exercicis. Aquests treballs periòdics porten el nom de PAC (proves d'avaluació contínua) o PEC (pruebas de evaluación continua).

Segons el tipus d'assignatura que faci l'estudiant, la nota final de l'avaluació contínua es pot complementar amb una prova final.

L'avaluació contínua a la UOC busca la implicació de l'estudiant al llarg del semestre. Encara que les aules siguin en format online, la participació en fòrums i debats i les proves de seguiment fan que l'alumne estableix una rutina docent més estable.



Avaluació Final

L'avaluació final es du a terme amb les proves que tenen lloc en finalitzar el semestre. Hi ha dos tipus diferents d'avaluació final:

Les que complementen l'avaluació contínua, com les proves de síntesi.



Les que avaluen globalment l'assignatura, com l'examen.



Les PAF (proves d'avaluació final) són virtuals en la majoria dels casos.

Com s'obté la nota final a la la UOC?

La nota final de l'assignatura és el resultat d'encreuar la nota de les proves finals amb la nota final de l'avaluació contínua. Si l'assignatura se supera només amb l'avaluació contínua, la nota final és la seva qualificació. També hi ha assignatures en què cal superar una pràctica com a part de l'avaluació.

Igualment, hi ha models d'avaluació específics per als treballs finals de màster i de grau, els projectes finals de postgrau i els treballs de pràctiques fets en altres institucions.

El sistema d'avaluació de la UOC està dissenyat perquè els alumnes aprenguin a través de la millora constant de les seves competències, avaluades tant en les proves d'avaluació contínua com en la participació a l'aula, que permet compartir coneixement i aprendre dels companys i companyes. Un model d'aprenentatge dinàmic pensat per fer front als desafiaments educatius del segle xxi. Seràs tu la pròxima persona que se sumi a aquest repte? Descobreix tot el que la UOC pot oferir-te.