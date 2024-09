Consells per treure bona nota en la selectivitat

Ara anem al gra, perquè segur que durant aquests darrers mesos de curs t'has fet aquesta pregunta més d'una vegada: com es prepara la selectivitat? I la veritat és que la resposta pot ser molt llarga i general. Per això, l'hem intentat resumir en aquests 12 trucs per fer la selectivitat:



Planificació

1. Planifica

Si ho fas, estalviaràs temps i energia, milloraràs la concentració i aconseguiràs racionalitzar el temps. A més, podràs tenir més control del rendiment que aconsegueixes cada dia.

2. Diferència entre la preparació remota i la preparació pròxima

Al llarg d'aquest curs, els professors t'aniran orientant per treure bona nota en la selectivitat, amb exàmens, treballs, proves, etc. És precisament en aquest punt que parlem de la preparació remota i que has de ser conscient de la necessitat d'aprofitar el curs. Esquematitza, resumeix i tingues bons materials per a quan arribin les darreres setmanes, en què hauràs de fer l'última empenta i hauràs de repassar totes les matèries (i és aquí que parlem de la preparació pròxima).

Preparació a llarg termini

3. La importància de resumir

Seguint amb la preparació remota, ens centrarem en una de les preguntes bàsiques: com s'estudia la selectivitat? La resposta és resumint. És a dir, resumeix, esquematitza i prepara tot el que has anat estudiant dia a dia, amb l'objectiu de tenir-ho tot ben interioritzat durant les últimes setmanes.

4. Què entra en la selectivitat?

Una altra de les preguntes bàsiques és què cal estudiar per a la selectivitat. Doncs bé, segueix els consells dels professors de l'institut, de l'acadèmia, etc. Si et prepares per lliure, intenta buscar exàmens d'anys anteriors per veure les parts més importants de cada assignatura.

5. Aprofita el temps a classe

Escolta les explicacions, demana dubtes, anota els aspectes que destaca el professor, pren nota dels seus consells, etc. Segur que quan arribi el moment ho agrairàs.

Preparació pròxima

6. Fes-te un horari i cerca un lloc d'estudi

Centrem-nos ara en les darreres setmanes. Tria un lloc en què et puguis concentrar i marca't un horari diari d'estudi. Respecta els descansos i segueix el calendari per agafar un bon ritme.

7. Estructura les matèries

Planifica quines assignatures prepararàs cada dia, i quins temes hauràs de mirar. Marcar un calendari d'estudi t'ajudarà a evitar que el temps et passi volant, i a exigir-te assolir els teus objectius a curt termini.

8. Repassa exàmens d'anys anteriors

Serà la millor manera d'optimitzar el temps a l'hora de fer els exàmens, ja que sabràs com són, veuràs quines parts contenen i com s'estructuren, i podràs calcular quanta estona trigues a fer-los.

9. Treballa en equip

Segur que els teus amics o companys de classe estan en la mateixa situació que tu. Busqueu estones per comentar dubtes, explicar-vos les parts que us costin més o simplement compartir preocupacions. Ja veuràs com carregues les piles i ho veus tot d'una altra manera.

10. L'oci també és important

No tot ha de ser estudiar: la ment també necessita un descans. Surt amb amics, aireja't, fes esport i busca activitats d'oci que t'entretinguin i t'ajudin a desconnectar una mica.

11. Repassa, repassa i repassa

Un dels grans consells per treure bona nota en la selectivitat és repassar. Com més ho puguis fer, més interioritzaràs els conceptes i més preparació tindràs per als dies clau.

Com preparar la selectivitat pel teu compte

12. Com preparar la selectivitat per lliure?

En aquest últim punt, si t'has de preparar pel teu compte i enguany no fas segon de batxillerat, intenta fer un petit popurri de tot el que s'ha explicat fins aquí. Planifica, comença amb temps, resumeix, aconsegueix bons apunts...

Superar la selectivitat és el darrer pas abans de l'aventura universitària. Estudia, repassa i aprova perquè aviat ens puguem veure en una de les millors universitats en línia: la UOC.