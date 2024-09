Les 7 diferències entre màster i diploma de formació permanent

Diploma de formació permanent o màster? En les seves diferències hi ha la clau de l'elecció.

Ara que ja tenim clar en què consisteixen un diploma de formació permanent i un màster, veurem amb més detall les diferències que ens haurien de portar a triar l'un o l'altre segons els nostres objectius.

1. Durada

Sens dubte una de les diferències principals entre un màster i un postgrau és la durada. Mentre els diplomes de formació permanent se solen realitzar màxim en un any o curs lectiu, la majoria de màsters requereixen dos anys per poder completar el pla d'estudis i fer el treball final. La diferència és notable: més temps, més compromís (i treball). De quant temps disposes, tu?

2. Requisits d'accés

Com hem vist en el detall previ, els diplomes de formació permanent no sempre exigeixen haver cursat abans altres estudis universitaris (el màster, sí). En aquest sentit, alguns diplomes de formació permanent són una molt bona oportunitat per a les persones que, malgrat no estar en possessió de cap grau o llicenciatura, volen ampliar els seus coneixements. No et posis límits!

3. Oficialitat

Tal com hem explicat, els màsters poden ser universitaris (oficials) o de formació permanent. Els diplomes de formació permanent sempre seran estudis de formació permanent de les universitats o escoles de negocis que els imparteixen, encara que això no ha d'afectar necessàriament en res la teva carrera professional, ja que l'important és el nombre d'hores cursat, així com la reputació de la universitat que els imparteix.

4. Borsa de treball

En algunes universitats, la borsa de treball és menor en els diplomes de formació permanent que en els màsters. Això es deu, en gran part, al fet que l'orientació dels estudis és força diferent. Malgrat això, a la UOC comptem amb una borsa de treball en constant actualització, a la qual tots els nostres alumnes poden accedir. A més, treballem constantment en noves iniciatives, com la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC.

5. Orientació

Mentre el diploma de formació permanent té un objectiu clarament professional, gran part dels màsters tenen una part del seu enfocament més dedicat a la recerca (és per això que un màster oficial et pot donar accés a un doctorat). Precisament la seva orientació diferent fa que siguin opcions de formació perfectament complementàries.

6. Titulació

En finalitzar un màster universitari, obtindràs el títol de màster universitari, considerat com l'últim pas dins del segon cicle universitari. Aquest títol, a més, dona pas als estudis de doctorat. Si, en canvi, has superat un màster de formació permanent, obtindràs el títol de màster de formació permanent. El certificat o diploma d'especialització, fins i tot sent també del mateix cicle, és un títol propi i es considera menor.

7. Reconeixement

Es tracta d'una diferència que està directament relacionada (i condicionada) amb moltes de les anteriors. Malgrat que els màsters compten amb més reconeixement —degut, principalment, a la seva durada més llarga—, els programes de diploma de formació permanent d'una bona universitat estan totalment plantejats per fomentar el creixement professional, així que no permetis que un títol decideixi per tu.

Màster o diploma de formació permanent? Diploma de formació permanent o màster? La pregunta es repeteix (i es repetirà) milers de vegades en futurs estudiants que estan pensant a ampliar els seus estudis, però les claus que t'hem donat en aquest article haurien de ser suficients per encaminar la teva elecció. Els teus objectius professionals (o personals), així com el temps del qual disposes, són segurament els dos factors que cal tenir més en compte a l'hora de decidir-te. I tu, ja tens clar si cursaràs un diploma de formació permanent o un màster?