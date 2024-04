Diploma d'Especialització de Programa Avançat en Desenvolupament Directiu (PADD)

L'Advanced Management Program capacita les persones per a assumir tasques de més responsabilitat en l'entorn de la direcció d'empreses. L'actualització de coneixements és un element de primer ordre per a la promoció professional dins de la mateixa empresa o en altres. Per a consultors o professionals independents, el seguiment de l'Advanced Management Program permet entendre millor les necessitats de les empreses. La visió direcció-estratègia permet incorporar la visió estratègica en les àrees funcionals de les empreses.

Per als professionals de caràcter tècnic, l'Advanced Management Program proporciona les eines per a adaptar els coneixements a la realitat actual de les empreses i alhora aconseguir les habilitats necessàries per a convertir-se en directius d'èxit.

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el salari anual dels director...