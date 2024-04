Diploma d'Especialització de Direcció de Màrqueting i Vendes

Així mateix, es requereix considerar les oportunitats i els reptes que deriven de l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en el negoci, així com l'ús que en fan els consumidors. Els responsables de màrqueting han de comprendre situacions de mercat complexes i canviants, i determinar quines són les millors estratègies de màrqueting per a afrontar-les i portar-les a terme de manera efectiva. En aquest context, és imprescindible un coneixement profund de les tècniques de venda perquè les empreses interactuïn amb el consumidor per a informar-lo del producte i ajudar-lo en el s...

El món del màrqueting és dinàmic i cada cop més complex i turbulent. D'una banda, els consumidors estan més ben informats, són més exigents, aprecien les actuacions respectuoses amb el medi ambient i mostren unes preferències i uns comportaments que canvien ràpidament en el temps. D'altra banda, l'entorn és cada vegada més global i la competència és més intensa.

Així mateix, es requereix considerar les oportunitats i els reptes que deriven de l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en el negoci, així com l'ús que en fan els consumidors. Els responsables de màrqueting han de comprendre situacions de mercat complexes i canviants, i determinar quines són les millors estratègies de màrqueting per a afrontar-les i portar-les a terme de manera efectiva. En aquest context, és imprescindible un coneixement profund de les tècniques de venda perquè les empreses interactuïn amb el consumidor per a informar-lo del producte i ajudar-lo en el seu procés de decisió de compra. De la mateixa manera, disposar d'una xarxa comercial constitueix un element clau per a fomentar les relacions de màrqueting, i per això les habilitats per a assumir-ne la direcció són imprescindibles.



Amb la intenció de desenvolupar les capacitats analítiques i directives que es requereixen en aquest nou entorn, els Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya presenten el postgrau en Direcció de màrqueting i vendes. El programa, d'una durada de dos semestres acadèmics, ofereix una formació d'un alt nivell i rigor acadèmic, i incorpora les tendències i els nous reptes que es dibuixen en la societat de la informació i el coneixement.

