Diploma d'Especialització d'Eines Tecnològiques per a la Traducció

El postgrau d'Eines Tecnològiques per a la Traducció s'ha pensat per a formar traductors experts en l'ús de les eines tecnològiques per a la traducció, la localització i la gestió de projectes.

El perfil d'accés és divers. Tant els llicenciats i els graduats en Traducció i Interpretació o en estudis relacionats amb la llengua i la lingüística, com els llicenciats i els graduats en estudis relacionats amb àrees del coneixement amb necessitats de traducció (àrees tècniques, com enginyeries i arquitectura, metges, advocats, economistes, etc.), adquiriran competències tecnològiques avançades en l'àmbit de la traducció.