El Diploma d'Especialització de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius t'ajudarà a adquirir els co...

Els Event Studies posen a disposició dels professionals, estudiants i comunitat científica tant les tècniques de gestió i els coneixements pràctics , com espais teòrics i de reflexió en aquest camp.

En aquest programa et proporcionem les eines necessàries per garantir l'èxit del teu esdeveniment.

Durant les últimes dècades, els esdeveniments han estat objecte d'estudi de diferents disciplines, i han acabat establint una nova línia de coneixement reconeguda internacionalment.

El Diploma d'Especialització de Gestió d'Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius t'ajudarà a adquirir els coneixements i les eines necessàries per a treballar com a gestor de festivals, fires, congressos, maratons o altres competicions esportives. Està especialment dissenyat per a acreditar i formar professionals del món dels esdeveniments (gestors, dissenyadors i avaluadors), i enfoca els seus coneixements a esdeveniments culturals, esportius i corporatius.

A través d'aquest diploma d'especialització obtindràs una formació pràctica , amb coneixements suficients per a aplicar a la realitat laboral d'aquest sector. Hem dissenyat diferents programes, tant de pràctiques com de treballs finals , empreses i institucions vinculades a diferents sectors i situades en varis països. Actualment aquest programa té com a soci col·laborador:

Sónar: Music, Creativity & Technology (Festival Internacional de Música Avançada i Congrés de Creativitat i Tecnologia de Barcelona)