Diploma d'Especialització de Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals

La gestió de persones en l'organització parteix d'uns principis socials, econòmics i jurídics que s'han de conèixer per a poder-la gestionar eficaçment. En aquest sentit, l'objectiu és dotar l'estudiant dels coneixements, les tècniques i els fonaments necessaris per a la gestió de persones i la seva aplicació correcta en l'àmbit empresarial. S'introdueixen, des del punt de vista econòmic, jurídic i social, continguts lligats a les tècniques, les activitats i les noves formes de gestió de recursos humans; s'aborden els conceptes, les institucions i les eines jurídiques d'utilitat per a la gestió de les relacions laborals; i s'analitzen els factors de l'activitat laboral que interfereixen positivament i negativament en la salut laboral mitjançant la prevenció de riscos laborals i riscos psicosocials derivats del treball, per tal de fomentar ...