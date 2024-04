Diploma d'Especialització de Literatura Contemporània

El Postgrau d'Art identifica, reconeix i problematitza el desenvolupament de les tradicions literàries occidentals en tota la seva complexitat.



1r semestre

Literatura i tradició (5 crèdits ECTS)

El curs s'articula entorn de la tradició literària europea a partir d'una sèrie d'obres del cànon occidental. El marc és el de les relacions literàries, i en particular les relacions de reescriptura i contraescriptura que es produeixen entre diversos textos i manifestacions artístiques de la tradició. [més informació]



Literatura i diversitat (5 crèdits ECTS)

La literatura, com a acte discursiu, està lligada des dels seus orígens a les nocions de diversitat i heterogeneïtat. No només perquè sempre construeix una relació complexa entre veus i personatges --la noció de dialogisme de què parlava el teòric rus Mikhaïl Bakhtín--, sinó perquè, com a discurs, el pensament que s'hi desenvolupa cal entendre'l com l'expressió d'un canvi, com la concreció d'una idea en moviment. [més informació]



Cultura i poder (5 crèdits ECTS)

L'assignatura es proposa realitzar un recorregut per les reflexions i debats existents sobre les diferents formes i estratègies amb les quals el poder intervé en el desenvolupament, l'expressió i l'evolució de la cultura: des de l'estudi de les formes institucionalitzades de legitimació del poder existents en el món contemporani o els conflictes que planteja la diversitat cultural i les respostes que s'han apuntat, a l'anàlisi de les polítiques de construcció del coneixement i la cultura, els mecanismes de representació de l'alteritat o les crítiques i aportacions realitzades pels teòrics subalterns. [més informació]



2n semestre

Literatura i espai (5 crèdits ECTS)

Què aporta, què convoca, què implica el lloc, la localització, l'espai concret, a una pràctica aparentment abstracta com és la literària? D'on són un text literari o un autor? Com caracteritzen o simbolitzen una regió, un país, una cultura? Com són (o no) determinats per la geografia que evoquen? Enllà de l'habitual mirada cronològica al desenvolupament de la literatura, aquesta assignatura pretén introduir, de forma tematitzada, la relació entre la pràctica literària i l'espai.



Història de la cultura contemporània (5 crèdits ECTS)

L'assignatura vol presentar una visió diacrònica de la cultura contemporània occidental. Per tal de comprendre la naturalesa de la contemporaneïtat i la seva evolució, ens centrarem en l'estudi dels grans moments de fractura. Així, es prestarà especial atenció al caràcter urbà i a la consolidació d'una societat de masses en l'experiència contemporània. [més informació]



Surrealisme, poesia i arts visuals (5 crèdits ECTS)

Amb Joan Miró com a focus, l'objectiu d'aquesta assignatura és examinar la complexa relació del surrealisme amb la literatura i les arts visuals. I l'obra de Joan Miró ofereix una plataforma perfecta per a considerar el Surrealisme des d'aquesta doble perspectiva.