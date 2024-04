Per tant, aquest diploma d'especialització té per objectiu la formació de professionals que es vulguin especialitzar o actualitzar en l'àmbit de les principals figures tributàries que formen la imposició directa i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per a enfrontar-se als reptes d'índole fiscal existents en la nostra societat.

El titulat en el diploma d'especialització de Sistema tributari ha de ser capaç d'assessorar fiscalment empreses, particulars, administracions i entitats sense finalitat lucrativa, tant en l'àmbit de la informació i assistència com en el de la representació dels contribuents en les seves relacions amb les administracions tributàries.

