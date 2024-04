Diploma d'Expert de Disseny d'Identitat Visual

Així, per al desenvolupament dels reptes/activitats que es treballen en el programa es facilitarà l'accés al paquet Adobe, però aquest curs no pretén convertir-se en un...

Sent la identitat visual un dels terrenys més habituals dels professionals del disseny gràfic , la formació que proposem permetrà ampliar les competències de tipus estratègic i tecnològic. Per això, el pla d'estudis es planteja d'una manera aplicada, facilitant l'ús de programes de disseny, com ara aquells que formen el paquet Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects, Adobe Premiere).

En conseqüència, el rol del dissenyador en l'àmbit de la identitat visual i de la marca ha evolucionat més enllà del disseny de logotips i colors per a una empresa, de manera que també són indispensables els coneixements del branding per contribuir a l'estratègia de marca des de la seva pròpia creació.

Així, per al desenvolupament dels reptes/activitats que es treballen en el programa es facilitarà l'accés al paquet Adobe, però aquest curs no pretén convertir-se en un espai instrumental per a conèixer els diferents programes. En aquest sentit, és convenient que l'estudiantat tingui coneixements bàsics previs d'eines de disseny, edició... o que disposin de temps per a millorar les seves competències per compte propi.

Aquest programa forma part del màster universitari de Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca.