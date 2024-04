Diploma d'Expert d'Elements clau de les intervencions en salut digital

Les intervencions en salut digital giren entorn de diversos eixos fonamentals que es complementen. D'una banda, tenim el component humà, format per pacients o ciutadans i professionals de la salut. Cal que totes aquestes persones s'empoderin i treballin en equip per tal que s'aconsegueixi optimitzar la gestió de la salut i del benestar de tothom. D'altra banda, tenim la tecnologia i la seva capacitat per recollir dades. És molt important saber quines dades es poden recollir i com cal analitzar-les per tal de poder prendre decisions basades en dades i evidències. Aquestes decisions afecten tant la salut d'un individu com de la població. Finalment, la interacció entre tots dos components, l'humà i el tecnològic, genera molts interrogants de tipus ètic i legal. Mitjançant aquesta especialització es vol abordar amb profunditat tots aquests aspectes per tal que els professionals adquireixin les competències necessàries per implementar intervencions en salut digita...

Les intervencions en salut digital giren entorn de diversos eixos fonamentals que es complementen. D'una banda, tenim el component humà, format per pacients o ciutadans i professionals de la salut. Cal que totes aquestes persones s'empoderin i treballin en equip per tal que s'aconsegueixi optimitzar la gestió de la salut i del benestar de tothom. D'altra banda, tenim la tecnologia i la seva capacitat per recollir dades. És molt important saber quines dades es poden recollir i com cal analitzar-les per tal de poder prendre decisions basades en dades i evidències. Aquestes decisions afecten tant la salut d'un individu com de la població. Finalment, la interacció entre tots dos components, l'humà i el tecnològic, genera molts interrogants de tipus ètic i legal. Mitjançant aquesta especialització es vol abordar amb profunditat tots aquests aspectes per tal que els professionals adquireixin les competències necessàries per implementar intervencions en salut digital que segueixin tots els principis ètics i legals i que permetin, tant com sigui possible, l'explotació de dades que ajudin a l'empoderament de pacients i professionals.