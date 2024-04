Per què estudiar el diploma d'expert de Desenvolupament i Màrqueting de Productes de Nutrició Esportiva online de la UOC?

La indústria alimentària vinculada al sector de l'esport és un segment econòmic important i en creixement que genera ingressos notables i que proporciona oportunitats d'ocupació en llocs de treball que requereixen coneixements especialitzats en ciència i tecnologia. Els productes que fa uns anys eren exclusivament per a atletes i culturistes atreuen cada vegada més un perfil consumidor ampli i jove.

El diploma d'expert de Desenvolupament i Màrqueting de Productes de Nutrició Esportiva et permet innovar dins de la indústria alimentària, i et dota d'eines per poder comercialitzar aquests productes. Pots aportar valor afegit dins d'aquest sector tenint en compte tant la visió ètica com la legislativa.

...