Assignatura de Cibervictimització

Objectius i competències

BÀSICS

1. Conèixer la fenomenologia de la ciberdelinqüència amb una base criminològica teòrica i empírica.

2. Conèixer les diverses formes de victimització a través de les TIC, els factors de risc i les característiques de les víctimes i dels ofensors.

3. Conèixer les causes i els efectes en les víctimes de ciberassetjament, assetjament sexual mitjançant les TIC, online grooming, sèxting i conductes similars.

4. Conèixer les causes i conseqüències del frau en línia i altres formes de ciberdelinqüència econòmica i patrimonial.

5. Dissenyar plans de prevenció i d'intervenció davant les diverses formes de ciberdelinqüència i cibervictimització.

6. Conèixer les implicacions ètiques de la ciberdelinqüència i actuar professionalment d'acord amb aquestes implicacions.

AMPLIS

M1. Paper de les TIC, fenomenologia i magnitud

1. Comprendre en què consisteixen la cibervictimització i els conceptes relacionats.

2. Identificar el paper de les TIC i del context del ciberespai a la cibervictimització.

3. Conèixer el problema de la xifra negra i les seves possibles causes.

4. Conèixer com es relacionen les diferents formes de cibervictimització entre elles i amb la victimització fora de l'àmbit digital.

M2. Cibervíctimes: conseqüències, factors de risc i de protecció (exposició), i factors de vulnerabilitat (conseqüències)

1. Conèixer les conseqüències psicològiques i socials de la cibervictimització econòmica, política i social.

2. Conèixer els factors de risc i de protecció que influeixen en la probabilitat d'exposició al risc.

3. Conèixer els factors que incrementen la vulnerabilitat a patir d'un dany derivat de la cibervictimització.

M3. Conseqüències

1. Conèixer les principals conseqüències psicològiques de la ciberdelinqüència sexual per a les víctimes de sol·licituds sexuals no desitjades en línia, online grooming, explotació sexual infantil, sèxting i pornodifusió per revenja.

2. Analitzar l'impacte i els costos de la ciberdelinqüència i la cibervictimització sexual en l'àmbit social.

M4. Prevenció de la cibervictimització i intervenció amb cibervíctimes

1. Adquirir coneixements bàsics sobre la intervenció amb cibervíctimes.

2. Conèixer els principals programes i recursos per a la prevenció de la cibervictimització.