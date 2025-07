Assignatura de Dèficits d'atenció i trastorns de conducta

L'assignatura Dèficits d'atenció i trastorns de conducta proporciona eines per millorar la gestió de l'aula i la interacció i la relació amb l'alumnat, així com una capacitat més alta per comprendre les dificultats dels alumnes amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), trastorn negativista desafiant (TND), trastorn de la conducta (TC) i trastorn explosiu intermitent (TEI).