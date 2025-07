Assignatura de Disseny d'interacció, processos, mètodes i tècniques

El disseny està present en totes les coses que intervenen i participen en les nostres experiències quotidianes. En les activitats que fem, utilitzem tots els elements i artefactes dissenyats que estan al nostre abast per organitzar les tasques i desenvolupar-les en funció dels nostres interessos i objectius. És per això que podem afirmar que el disseny es presenta com el centre de tota experiència humana.

La capacitat d'interacció humana ha anat evolucionant en paral·lel al desenvolupament tecnològic, i el disseny ha estat la disciplina que ha posat a disposició de tothom els mitjans i els recursos adequats perquè les innovacions tecnològiques arribin al màxim nombre d'usuaris possible. El disseny és la disciplina que ens fa propostes d'interacció, ens ofereix mitjans que comuniquen com podem actuar i ens ajuda a comprendre com podem experimentar les possibilitats que proporcionen els nous formats digitals. El disseny és la disciplina transformadora de l'entorn.