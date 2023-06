Assignatura de Dret del treball i la Seguretat Social

També es fa referència a les institucions generals del sistema de la Seguretat Social, com el camp d'aplicació, amb especial referència al règim general, les obligacions empresarials anomenades actes instrumentals i la part general de contingències i prestacions.

Dins el sistema públic també es presta atenció a les garanties de les prestacions, les responsabilitats en cas d'incompliment empresarial. I per tancar l'acció protectora s'estudien de manera general les prestacions assistencials i els nivells complementaris, això és, les millores voluntàries i els plans i fons de pensions.

Així mateix, també es fa incidència en l'estudi de l'acció protectora de la Seguretat Social. I en concret, les següents prestacions: assistència sanitària, prestacions per risc durant l'embaràs i durant la lactància natural, prestacions per maternitat i per paternitat, prestacions per tenir cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus, prestacions familiars, la incapacitat...