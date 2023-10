Assignatura d'Introducció a la salut pública i organització del sistema sanitari

En la societat actual no hi ha cap mena de dubte de les potencialitats de les noves tecnologies per tal de facilitar l'accés a intervencions destinades a millorar la salut. Les situacions de salut que es poden abordar són molt diverses, i les tecnologies es poden utilitzar tant per a millorar un problema de salut com per a promocionar la salut i/o prevenir la malaltia. Per exemple, poden servir per a tractar un problema de dolor crònic i per a promocionar hàbits de vida saludable. L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant conegui les eines principals que es poden utilitzar per a millorar la salut.