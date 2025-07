Assignatura de Marketing experience: consumidors i mercats

Pablo Lara Navarra

Diplomat en Biblioteconomia, llicenciat en Documentació per la Universitat de Granada, màster en Societat de la informació per la UOC i doctor en Comunicació Social per la UPF. Des de l'any 2001 és professor a la UOC, on ha estat coordinador docent, director d'Innovació, adjunt al vicerectorat d'Innovació i Recerca, director corporatiu d'R+D i president d'Innovació en l'Associació 22@Network. Va codissenyar i posar en marxa el màster d'Accessibilitat amb l'ONCE, el laboratori de tecnologies tàctils, l'Oficina d'Innovació i l'eLearn Center. Li agrada el món de les tendències, la innovació i l'emprenedoria. Actualment desenvolupa projectes de dades obertes, anàlisi de xarxes socials i dades connectades (big data). A més, participa en el món de les start-ups, en el sector de l'entreteniment, la gastronomia i el connected car.