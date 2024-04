Assignatura de Política i internet

L'assignatura presenta el ciberespai com un entorn emergent amb múltiples reptes i implicacions tant a escala local com a escala global. Com es defineix aquest espai digital? Qui hi intervé? Quins problemes polítics planteja la governança d'aquest espai? En definitiva, l'assignatura convida a pensar i reflexionar sobre els grans interrogants que envolten l'entorn d'internet i la política digital a partir d'algunes de les respostes que s'han apuntat des de la ciència política.