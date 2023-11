Assignatura de Probabilitat i estadística

Aquesta assignatura s'estructura en tres grans blocs:



Estadística descriptiva

Introducció a la probabilitat

Inferència estadística

Començarem el primer bloc reflexionant sobre com s'obtenen les dades i com podem descriure la població d'estudi a partir de les mostres obtingudes. Per fer-ho, utilitzarem tant estadístics com gràfics. En el segon bloc, s'introdueixen els conceptes bàsics de probabilitat, així com les distribucions més conegudes i els resultats teòrics necessaris per a la part següent. Finalment, en l'últim bloc es treballen les principals tècniques d'inferència estadística: els intervals de confiança i els contrastos d'hipòtesis. Els contrastos de comparació més elementals donaran pas a l'estudi de la regressió lineal simple i multivariant.

L'objectiu és que l'estudiantat tingui clara l'aplicació dels conceptes i procediments plantejats. Per dur a terme les activitats del curs s'utilitzarà el pro...