Assignatura de Simulació empresarial de la gestió d'un hotel

El programa és interessant també per a les persones que tenen una mínima experiència acadèmica o professional en l'àmbit del turisme i, específicament, el sector hoteler. És una oportunitat per als professionals que volen intensificar les seves competències de gestió hotelera amb un simulador que s'utilitza per a la formació de càrrecs intermedis en cadenes hoteleres. Si no tenen aquesta experiència, es recomana que abans facin el CP corresponent. En principi, aquest curs no és interessant per a les persones graduades en Turism...

L'assignatura s'orienta a la simulació empresarial de la gestió hotelera, específicament al desenvolupament de les tasques següents: fixació de preus, valoració de l'ocupació, anàlisi dels canals de venda, gestió de personal de l'hotel i definició de polítiques de recursos humans, gestió de la satisfacció de la clientela en relació amb la qualitat dels serveis, valoració dels processos i operacions de manteniment de l'hotel.

El programa és interessant també per a les persones que tenen una mínima experiència acadèmica o professional en l'àmbit del turisme i, específicament, el sector hoteler. És una oportunitat per als professionals que volen intensificar les seves competències de gestió hotelera amb un simulador que s'utilitza per a la formació de càrrecs intermedis en cadenes hoteleres. Si no tenen aquesta experiència, es recomana que abans facin el CP corresponent. En principi, aquest curs no és interessant per a les persones graduades en Turisme de la UOC perquè està inclòs en l'oferta d'optatives de la titulació. Ara bé, pot ser útil per a les persones graduades en Turisme d'altres universitats o de centres de formació professional en què no s'ofereix aquesta formació pràctica. També és una formació útil per a les persones que volen emprendre un negoci d'allotjament.