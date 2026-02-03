Assignatura de Tècniques de relacions públiques

Assignatura Online de Tècniques de relacions públiques
Presentació
Aquesta assignatura vol ser la caixa d'eines del professional de la comunicació, particularment -però no únicament- del professional de la comunicació corporativa.
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Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
Hi trobareu un inventari (i el manual d'ús corresponent) dels recursos que tenim a l'abast per a comunicar-nos amb els altres: d'un llibre a un apunt (podcast), passant per un discurs, una conferència de premsa o una piulada (tweet).
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