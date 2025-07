Assignatura de Trastorns d'aprenentatge de la lectura

La lectura és una de les habilitats més importants per al desenvolupament dels humans, ja que permet accedir a tota la informació que ha generat la nostra espècie. Per això, actualment, una de les preocupacions principals del món educatiu és millorar la fluïdesa i la comprensió lectora dels nens i nenes. Les dades de diversos estudis han mostrat que no assolir aquests objectius és una de les causes principals de fracàs escolar i una de les variables que més es correlacionen amb problemes emocionals i de marginació social en l'edat adulta. L'assignatura Trastorns de la lectura se centra a analitzar els procediments implicats en el processament i l'aprenentatge de la lectura, i proporciona les bases per conceptualitzar i avaluar la dislèxia i els trastorns de la comprensió lectora, així com per intervenir-hi.