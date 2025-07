Assignatura de Trastorns del llenguatge oral

L'assignatura aporta els coneixements teòrics per conèixer i detectar les dificultats del llenguatge que poden presentar els infants amb què us trobeu a la vostra pràctica professional, així com per intervenir-hi, i proporciona coneixements bàsics relacionats amb el diagnòstic.

L'assignatura permet aprendre a detectar en tots els infants alteracions en el llenguatge que facin pensar que hi pot haver una dificultat concreta en alguns aspectes del llenguatge, incidint, principalment, en el TEL o TDL.

L'assignatura proporciona les bases per conceptualitzar i avaluar el trastorn específic del llenguatge (TEL), també anomenat trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL), i per intervenir-hi.