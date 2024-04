Et convidem a realitzar aquest curs de Comunicació i Intervenció Professional en el Conflicte, en què et formaràs com a professional de la conflictologia.

Treballaràs habilitats i competències relacionades amb la comunicació i la gestió del conflicte que poden ser útils per a professionals de diferents àmbits com el social (treballadors socials, educadors socials, etc.), del dret (advocats, jutges, etc.), educatiu (mestres, educadors, psicopedagogs, etc.), entre d'altres.